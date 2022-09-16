صعود صناديق استثمار «اليورانيوم»

مال وأعمال

صعدت صناديق الاستثمار في اليورانيوم من أدنى مستوياتها في صيف العام الحالي، إذ أحيت أزمة الطاقة العالمية الاهتمام بالطاقة النووية.

ارتفع صندوق «غلوبال إكس يورانيوم إي تي إف، وقيمته 1.8 مليار دولار، بنحو 30%، وصعد صندوق «سبروت يورانيوم ماينرز إي تي إف، وقيمته مليار دولار، بنحو 43% تقريباً من أدنى مستوياته في 6 يوليو الماضي. كما قفز صندوق «سبروت فيزيكال يورانيوم تراست، الذي يمتلك مواد مشعة بقيمة 3 مليارات دولار، بما يقرب من 30% منذ بلوغه الحضيض في 13 يوليو الماضي.

في حين أن تدفقات الأموال الداخلة لم تكُن ضخمة كما كانت خلال فترات الازدهار السابقة لمنتجات الاستثمار في الوقود النووي، يبقى الخبراء الاستراتيجيون إيجابيين إزاء الحالة الأساسية للمواد المشعة، ويلقون باللائمة على النشاط المنخفض لتراجع سوق الأسهم الأوسع نطاقاً.

عقب استنزاف السيولة النقدية على مدى 3 أشهُر، جذب صندوق «غلوبال إكس يورانيوم إي تي إف» نحو 70 مليون دولار من حيث صافي تدفقات أغسطس الماضي، ومن المنتظر أن يتخطى هذا المبلغ الشهر الجاري. يُعَدّ ذلك انتعاشاً، لكنه غير قريب من مبلغ 425 مليون دولار الذي تدفق للصندوق خلال شهر مارس الماضي، أو أكثر من مبلغ 860 مليون دولار الذي تدفق إليه في 2021. خلال الشهر الماضي، سحب المستثمرون 4 ملايين دولار من صندوق «سبروت يورانيوم ماينرز إي تي إف»، مقارنة بـ13 مليون دولار في يوليو.

وينشغل الأشخاص بأمور أكثر أهمية في الوقت الحاضر مع استراتيجية 60-40 المسيطرة عليهم طَوال السنة، لذا فهُم أقل رغبة في بدء عملية تعرض لفكرة ما، حسب إريك بالشوناس، كبير المحللين في «بلومبرغ إنتليجنس»، الذي قال إنّ هذه القصة لن تحرز تقدماً، لذلك نعتقد أن صناديق الاستثمار في اليورانيوم المتداولة بالبورصة لها مستقبل واعد.

