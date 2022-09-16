احتواء التضخم .. الفشل يرعب المستهلكين

مال وأعمال

كشف تقرير حديث عن أن ارتفاع أسعار النفط تتسرب إلى تكاليف المعيشة والأجور، ما يزيد من الضغوط على مليارات المستهلكين حول العالم. لكن ارتفاع تكاليف الطاقة يعزز أيضا أسعار جميع المنتجات الموجودة في المتاجر.

ويسعى العمال إلى الحصول على أجور أعلى لتعويض الخسارة في قدرتهم الشرائية، وهو ما يعني زيادة معدلات السيولة في الأسواق، وبالتالي زيادات جديدة في الأسعار وارتفاعات أكثر في معدلات التضخم.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن ما يحدث يسميه الاقتصاديون «تأثيرات الجولة الثانية»، مشيرا إلى أنه إذا كانت هذه الملاحظات كبيرة ومستدامة، فقد تظهر دوامة في الأجور، مع نمو الأجور وارتفاع التضخم على مدى فترة طويلة.

وأوضح الصندوق في تقرير حديث، أنه عندما يكون التضخم الإجمالي مرتفعًا بالفعل، كما هو الحال الآن، تميل الأجور إلى الزيادة أكثر استجابة لصدمة أسعار النفط.

وأضاف أن هذه النتيجة المستندة إلى دراسة أجريت على 39 دولة أوروبية، قد تعكس أن المستهلكين يكونون أكثر عرضة للاستجابة لارتفاع الأسعار عندما يؤدي التضخم المرتفع إلى تآكل واضح لمستويات المعيشة.

ولفت تقرير الصندوق إلى أنه إذا كانت صدمات أسعار النفط كبيرة ومستدامة، يمكن أن تغذي الارتفاع المستمر في التضخم وتوقعات التضخم، والتي ينبغي مواجهتها باستجابة السياسة النقدية.

وذكر أن مخاطر مثل هذه الديناميكية تميل إلى أن تكون أكبر عندما يكون معدل التضخم الإجمالي مرتفعًا بالفعل.

