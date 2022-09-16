126.1 % نمواً في فائض الكويت التجاري مع اليابان

مال وأعمال

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان حقق في اغسطس الماضي ارتفاعا للشهر الـ17 على التوالي بنسبة 126?1 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل الى 119?3 مليار ين (831 مليون دولار) وذلك بفضل ارتفاع فواتير التصدير. وذكرت البيانات التي اوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك ايجابيا لمدة 14 عاما وسبعة اشهر. وأضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفع بنسبة 117?1 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 133.4 مليار ين (929 مليون دولار) في ارتفاع للشهر الـ17 على التوالي.