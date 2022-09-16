loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

126.1 % نمواً في فائض الكويت التجاري مع اليابان


أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان حقق في اغسطس الماضي ارتفاعا للشهر الـ17 على التوالي بنسبة 126?1 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل الى 119?3 مليار ين (831 مليون دولار) وذلك بفضل ارتفاع فواتير التصدير. وذكرت البيانات التي اوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك ايجابيا لمدة 14 عاما وسبعة اشهر. وأضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفع بنسبة 117?1 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 133.4 مليار ين (929 مليون دولار) في ارتفاع للشهر الـ17 على التوالي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة