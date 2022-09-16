«بيتك»: 90 % نسبة الإشغال في العقار الاستثماري

مال وأعمال

كشف تقرير بيت التمويل الكويت « بيتك» عن ارتفاع نسب الإشغال عن معدلاتها السابقة لكل مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث سجلت تلك النسبة بين 85% إلى 90%. واشار تقرير الصادر عن تداولات النصف الاول لعام 2022الى استقرار متوسط القيمة الإيجارية في الدور الأرضي ثلاث غرف وصالة مساحة 135م2 على مستوى المحافظات في بناء السكن الخاص مساحة 400 متر عند حدود 484 ديناراً دون تغير على أساس ربع سنوي في حين يعد أعلى بنسبة 6.6% على أساس سنوي. والقيمة الإيجارية للدور الكامل الأرضي من عقار السكن الخاص مساحة 400 متر، لم يسجل متوسط القيمة الإيجارية لهذه الفئة على مستوى المحافظات زيادة على أساس ربع سنوي حين بلغ 895 ديناراً في حين شهد زيادة 6.7% على أساس سنوي. سجل متوسط القيمة الإيجارية للدور الكامل الأول أو الدور الثاني في عقارات السكن الخاص مساحة 400 متر على مستوى المحافظات 795 ديناراً دون تغير عن الربع الأول 2022 في حين تباطأت زيادته السنوية مسجلة 7.6% بنهاية الربع الثاني مقابل زيادة أعلى وصلت إلى 13.3% في الربع الأول.

قيمة إيجارات السكن الاستثماري

ارتفع متوسط القيمة الايجارية قليلاً للشقة المكونة من غرفتين وصالة مساحة 60م على مستوى المحافظات إلى حدود 279 ديناراً بنهاية الربع الثاني 2022 بنسبة 0.8% عن الربع السابق له وبنسبة 2.2% على أساس سنوي، وتفاوتت نسب الزيادة لمتوسط القيمة الايجارية بين المناطق والمحافظات، الشقق المكونة من غرفتين وصالة مساحة 70 إلى 74 متراً مربعاً ارتفع متوسط قيمتها الايجارية إلى 209 دنانير بنسبة 0.7% على أساس ربع وبنسبة 2.0% سنوي مدفوعة بزيادة في أغلب المحافظات. الشقق الاستثمارية مساحة من 80 إلى 85 متراً مربعاً ارتفع متوسط قيمتها الإيجارية على مستوى المحافظات إلى 339 ديناراً بنسبة 1.8% على أساس سنوي و0.6% ربع سنوي، في حين يبلغ متوسط القيم الايجارية للشقق مساحة 100 إلى 110 أمتار مربعة 389 على مستوى المحافظات بزيادة 1.6% على أساس سنوي و0.5% ربع سنوي، مدفوعة بزيادة طفيفة على مستوى محافظة العاصمة نسبتها 0.2% على أساس سنوي.

إيجارات العقارات التجارية

أما متوسط قيمة إيجار المتر التجاري للـدور الأرضي فإنه يسجل متوسطا قدره 25 ديناراً للمتر المربع منخفضاً 2.0% على أساس سنوي وبحدود 1.5% على أساس ربع سنوي، ويتراوح من 10 إلى 30 ديناراً في أغلب المناطق على مستوى المحافظات ويزيد عن ذلك إلى 31 ديناراً في مواقع متميزة.

إيجارات القسائم الصناعية

استقر متوسط السعر التأجيري للمتر المربع الصناعي في معارض منطقة الشويخ الصناعية مسجلاً 3.5 دنانير للسرداب دون تغير على أساس سنوي فيما ارتفع للدور الأرضي مسجلاً 25.5 دينارا بزيادة سنوية 41.7% بنهاية الربع الثاني 2022، وفي منطقة الري للسرداب يسجل المتوسط 3.5 دنانير دون تغير سنوي، فيما يصل إلى 26 ديناراً للدور الأرضي بزيادة 33% على أساس سنوي.

في حين يبلغ متوسط سعر المتر التأجيري في منطقة العارضية (المخازن) للسرداب 3.5 دنانير دون تغير سنوي و7 دنانير للدور الأرضي دون تغير على أساس

سنوي، بينما يرتفع عن ذلك في منطقة العارضية (الحرفية) ويسجل 7.5 دنانير

للسرداب دون تغير سنوي فيما يبلغ للدور الأرضي 24 ديناراً لمتوسط سعر المتر التأجيري للدور الأرضي بزيادة 29.7% على أساس سنوي، كما يبلغ المتر في منطقة شرق الأحمدي 2.5 دينار للسرداب دون تغير سنوي

ويصل إلى 15ديناراً للدور الأرضي بزيادة سنوية 50%، بينما تبلغ القيمة الايجارية للمتر في منطقة الفحيحيل الصناعية 3 دنانير للسرداب وترتفع عن ذلك للمتر المربع في الدور الأرضي

الذي يصل إلى 21 ديناراً بزيادة سنوية 20% بنهاية الربع الثاني 2022 على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة في أسعار القسائم الصناعية (لا تشمل العقارات الحرفية) على مستوى المحافظات مسجلة في الربع الثاني ارتفاعاً نسبته 1.9% عن السابق له، وبلغ متوسط السعر 883 ديناراً بنهاية الربع الثاني، وقد سجلت مستويات الأسعار زيادة في أغلب مواقع القسائم الصناعية بالمحافظات على أساس ربع سنوي، منها محافظة الفروانية بنسبة 1.2%، وكذلك في الأحمدي ومبارك الكبير مرتفعاً 2.5% وفي الجهراء. في حين ارتفع متوسط السعر على مستوى العاصمة 1.7% عن الربع الأول، وبالتالي تباطأت الزيادة في متوسط سعر المتر الصناعي على أساس سنوي للمحافظات مسجلة 14.5% .

أسعار المزارع

ارتفعت مستويات الأسعار في مناطق المزارع بنهاية الربع الثاني، ويبلغ السعر التقديري لحق الانتفاع من المتر المربع 5 دنانير بزيادة 2% عن الربع الأول، وتصل تلك الزيادة إلى 23.5% على أساس سنوي، وارتفعت في المواقع مساحة 50 ألف متر مربع في المناطق الزراعية إلى 5.1 دنانير للمتر بزيادة 6.3%

على أساس ربع سنوي و53% على أساس سنوي، فيما لم تشهد الأراضي مساحة 100 ألف تغيراً في الربع الثاني عن الاول مسجلة 4.2 دنانير للمتر المربع، و تعد أعلى بنسبة 34.4% سنويا. أما المواقع مساحة 150 ألف متر فسجلت 7.8 دنانير للمتر دون تغير على أساس ربع سنوي أو سنوي، وسجلت مستويات الأسعار في المواقع مساحة مليون متر مربع حدود 3.7 دنانير للمتر الواحد دون تغير ربع سنوي أو سنوي.

أسعار الجواخير

ارتفعت مستويات الأسعار في أراضي الجواخير في محافظة الأحمدي بنهاية الربع الثاني 2022 مقارنة عن الربع الأول، ويصل متوسط مساحة الأرض حق الانتفاع مساحة 2,142 متر مربع، إلى 34 ديناراً بزيادة 25% على أساس ربع سنوي مرتفعاً بنسبة مقاربة سنويا.

ارتفعت مستويات الأسعار في أغلب مواقع المحافظة على أساس ربع سنوي بعدما استقرت خلال العام الماضي، وارتفع متوسط السعر التقديري للمتر المربع من الأرض حق الانتفاع في المواقع مساحة 2500 متر من جواخير كبد حدود 39 ديناراً، ويبلغ متوسط سعر هذه الأرض نحو 81.3 ألف دينار، وارتفع متوسط السعر في المواقع مساحة 1,250 متر مربع من جواخير كبد إلى حدود 52 ديناراً وللمواقع مساحة 1,600 متر مربع إلى 50 ديناراً بزيادة 19% على أساس ربع سنوي.

ويصل متوسط السعر التقديري للأرض في مواقع جواخير الهجن في كبد إلى 65 ألف دينار و80 ألف دينار لهاتين المساحتين.

وارتفعت مستويات الأسعار في الأراضي حق الانتفاع بمنطقة جواخير الوفرة،

وبلغ السعر التقديري للأرض مساحة 2,500 متر مربع حوالي 42.5 ألف دينار في المناطق الداخلية وإلى 50 ألف دينار في المناطق الرئيسية.

