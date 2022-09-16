استقرار أسعار الشاليهات في الربع الثاني

مال وأعمال

لم تسجل أسعار الشاليهات بنهاية الربع الثاني 2022 تغيراً عن الربع السابق له، حيث يتزامن الربع الثاني من العام مع نهاية الموسم الدراسي وبداية فصل الصيف وزيادة في درجة الحرارة ومعدلات الرطوبة، وقد يكون ذلك سبباً في تراجع الطلب على تلك الأنواع من الأراضي، وقد سجل متوسط السعر الطولي 25,375 ديناراً من الواجهة البحرية في مواقع الشريط الساحلي والواجهة البحرية من الأرض بنهاية الربع الثاني دون تغير عن الربع السابق له. إلا انه سجل نسبة زيادة سنوية كبيرة 21%.

ويقترب متوسط سعر المتر الطولي للواجهة البحرية من 28 ألف دينار على مستوى محافظة الأحمدي دون تغير على أساس ربع سنوي، مع استقرارمستويات الأسعار في معظم مناطق المحافظة عن الربع الأول، في حين تصل الزيادة على مستوى المحافظة إلى 21% على أساس سنوي، وقد سجلت الأسعار في بعض مواقع منها الشاليهات في منطقتي بنيدر وشاليهات الجليعة 60 ألف دينار و39 ألف دينار وهي الأعلى أسعاراً على مستوى المحافظة دون تغير عن الربع الأول، وتعد أعلى بنسبة كبيرة على أساس سنوي، ويبلغ متوسط السعرفي شاليهات الزور حدود 16 ألف دينار دون تغير ربع سنوي وهى أعلى3% على أساس سنوي، أما منطقة النويصب فتعد أدنى المناطق أسعاراً مسجلة 14.5 ألف دينار دون تغير ربع سنوي وأعلى 16% على أساس سنوي.

زاد متوسط السعر في مواقع عقود المنفعة بمنطقة الخيران إلى نحو 16000 دينار دون تغير ربع سنوي وأعلى 23% على أساس سنوي،ولم تشهد مستويات الأسعار تغيراً في منطقة ميناء عبدالله عن الربع الأول أو على أساس سنوي لتصل إلى 20,500 دينار، والمناطق متوسطة القيمة مثل الضباعية اعند29.5 ألف دينار في الربعين الأول والثاني وأعلى بنسبة 31% على أساس سنوي.

في الوقت الذي استقرت فيه مستويات الأسعار في محافظة العاصمة في الربع الثاني عند حدود 7.5 آلاف دينار دون تغير عن الربع السابق أوعلى أساس سنوي كما في الدوحة.

