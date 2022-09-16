«الأهلي المتحد»: 10 رابحين في سحب «الحصاد»

مال وأعمال

أجرى البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء الماضي السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم; أحمد عبد الرحيم كاملي، وحبيب الأطوح طلق العازمي، ولولوة جابر الصباح، و فضل الله عباس، و عادل نهابة خلف حمادة ، ونادية زايد احمد الرقم، أحمد سيد أحمد محمد وهيب، وحامد يوسف محمد الفيلكاوي، وخلود يوسف أحمد غانم، وأحمد نهار غنيم الحسيني.

يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100000 د.ك. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقي الجوائز الربع السنوية الكبري بقيمة 250000 د.ك. نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه االباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.

وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

علماً بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 د.ك، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30000 فرصة في السحب،.

