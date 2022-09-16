«التجاري» أعلن عن عرض على «iPhone 14»

مال وأعمال

أعلن البنك التجاري عن عرض حصري جديد مع شركة «GAIT» المتجر المتميز لمنتجات شركة آبل «Apple»، وهو خصم خاص يصل إلى 150 ديناراً على الطلب المسبق لأجهزة iPhone 14 عند الدفع باستخدام بطاقات التجاري الائتمانية المؤهلة. ويبدأ العرض من اليوم، الجمعة الموافق 16 سبتمبر 2022 إلى يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساءً من خلال فرعي «GAIT» في مجمع الأفنيوز ومجمع العاصمة، علماً بأن الأجهزة سوف تتوفر يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر 2022. وعن تفاصيل هذا العرض، قالت نورا كايد - مساعد المدير العام - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد «يسعدنا في البنك التجاري أن نقدم هذا العرض لجميع حاملي بطاقات التجاري الائتمانية : ماستركارد وورلد، ماستركارد بلاتينيوم، فيزا سيجنتشر، فيزا انفينيت وفيزا بلاتينيوم. حيث يمكن للعميل الاستفادة بخصم 150 ديناراً عند استخدام بطاقة فيزا انفينيت الائتمانية وماستركارد وورلد وخصم 100 دينار عند استخدام فيزا سيجنتشر أو فيزا وماستركارد بلاتينيوم. وتابعت «كايد» مبيّنةً أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البنك الدائم على تقديم أفضل مستوى من الخدمة لعملائه. وعن إمكانية استفادة العميل من هذا العرض، أوضحت كايد أن العرض متوافر في فرعي «GAIT» مجمع الأفنيوز ومجمع العاصمة فقط ولا يسري العرض عبر الموقع الالكتروني لـ «GAIT» ، داعية العملاء إلى الاستفادة من هذا العرض المتاح لمدة ثلاثة أيام فقط من يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر حتى يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أو حتى نفاد الكمية.