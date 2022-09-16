عبد الرحمن العتيقي.. مُحَصِّن الأجيال

مال وأعمال

مر اكثر من عامين على رحيل العم عبد الرحمن سالم العتيقي، الذي يعد واحداً من رجالات الكويت المخلصين الذين أفنوا حياتهم في خدمتها والعمل على رقيها في مختلف المناصب التي تقلدها.

وقد رحل العم عبد الرحمن العتيقي تاركاً مسيرة حافلة بالعطاء للوطن، فقد كان بالفعل شخصية نادرة مثَّلت بصدق مرحلةً من رجال الدولة المؤهلين والمخلصين، الذين كانوا يعملون بنزاهة وإخلاص ومن دون الالتفات للمصلحة الشخصية، أو إلى شهوة المال رغم أن كنوزاً لا تحصى كانت تحت أيديهم.

ولد العتيقي في 15 أبريل عام 1928 ،وكان مثقفا وقارئا يقرأ بالعربية والإنكليزية بشغف، إضافة إلى تبحره فى علوم الدين، وكان كلما أحب كتابا اقتنى منه نسخا كثيرة، كى يهديها إلى أصدقائه، لتعم المعرفة للمحيطين به والمقربين منه. العتيقي كان بالفعل مثالاً لرجل الدولة الذي لا يهتم بصنع مجد شخصي بقدر ما كان يهتم بإنجاز المهمة على أكمل وجه، فهذا نهج العتيقي في كل منصب تولاه خلال مرحلة النشأة والنهضة التي تعتبر من أهم المراحل التي مرت بها الكويت الحديثة. قام الراحل بدور كبير فى حرب الخليج عندما غزا صدام حسين الكويت سنة 1990، حيث رافق - وحده- الرئيس الأميركى جورج بوش الأب بطائرة خاصة من واشنطن إلى الكويت، وكانت مجازفة منه خصوصا أنه كان يعلم أن الطائرة معرضة للهجوم في أي لحظة.

ويسجل للعم عبدالرحمن العتيقي المواجهة التاريخية الشجاعة عندما رد بكل شجاعة اهل الكويت على افتراءات وترهات معمر القذافي في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في القاهرة عقب الغزو العراقي للكويت. وكان القذافي قد قال في المؤتمر انه على الرغم من رفضه أسلوب الغزو العسكري، حتى لو كان الهدف هو الوحدة، إلا أن ذلك لا يخفي عن اعيننا الخطر الأكبر الذي يهدد الأمة العربية كلها الآن وهو التدخل الاستعماري الأميركي الذي يعمل لمصلحة إسرائيل في الأساس ويهدد كيان العراق والأمة العربية.

وعندها قام عبدالرحمن العتيقي، رحمه الله، موجها كلامه للرئيس الليبي: اسمع يا معمر، إذا كان الموجودون من أهل الكويت أصلهم وتربيتهم تفرض عليهم تجاهلك وعدم الرد أنا راح أرد عليك، ليرد معمر: من أنت؟ فيجيبه العتيقي: مواطن كويتي، وأنا كمواطن كويتي مستعد للتحالف مع الشيطان لعودة بلدي وطرد الاحتلال العراقي. ليحاول ياسر عرفات التدخل، لكن العتيقي نظر إليه قائلا: أنت آخر واحد يحق له الكلام، ليتدخل بعدها أحد قادة دول مجلس التعاون الخليجي مناديا مستشار سمو الأمير قائلا له: ما قلته يا بو أنور صحيح وردك يعبر عنا جميعا، ويقال ان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، هو من أجلسه بجانبه.

فقد تميَّز الراحل عبدالرحمن العتيقي منذ الصغر بمعرفة علم الحسابات، واللغة الإنكليزية، و مجال انشاء وتنظيم الإدارات الحكومية وكانت فترة توليه مهام وزارتي النفط والمالية المهمة الأكبر في حياة عبدالرحمن العتيقي، حيث استطاع وفق أسلوب العمل الجماعي الذي يؤمن به ويتبعه، أن يوفر للكويت استقراراً مالياً طوال 14 عاماً تولى فيها وزارة المالية، حيث تحولت الدولة لنمط الإدارة الحديث، وأنشأت المؤسسات المالية بشكل منظم ودقيق، وتمت تنمية الواردات النفطية ليتكون لدى الكويت احتياطي مالي ضخم بلغ عند مغادرة العتيقي وزارة المالية نحو 100 مليار دينار كويتي.

ونجحت الكويت في عهد العتيقي كوزير النفط، في تأميم النفط الكويتي بالتنسيق مع منظمة «أوبك»، وذلك عبر سياسة هادئة ومتدرجة جنبت الكويت التصادم مع دول كبرى وعظمى كان لديها قدر كبير من النفوذ والتأثير سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.

تواضع العتيقي وتركيزه على أداء مهامه من دون محاولة الترويج للنفس إعلامياً، أخفى عن كثيرين معلومة أنه صاحب فكرة إنشاء صندوق للأجيال المقبلة، يتم فيه تخصيص نسبة سنوية ثابتة من إيرادات النفط المتعاظمة، وذلك لكي تنعم كل الأجيال بهذه الثروة بدلاً من تبديدها على جيل بعينه.

والعتيقي كان رافضا للمد الثوري العربي خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات، وما يعرف بالقومية العربية القائمة على النهج الاشتراكي، كان يتبنى في المقابل سياسة تطوير البلدان العربية بهدوء وبطرق علمية ومتدرجة ووفقاً للانتماء العربي الإسلامي، من دون استيراد النظريات الاقتصادية والسياسية من الغرب أو الشرق.

وقد طبق ذلك عمليًا حين نجح مع آخرين في إنشاء بيت التمويل الكويتي كتجربة رائدة في الاقتصاد الإسلامي، وهي التجربة التي كانت بداية لإنشاء سلسلة كبيرة من المصارف الإسلامية في دول عربية وأجنبية عدة.

وسيرة عبدالرحمن العتيقي أكبر بكثير من أن تختصر في مقالة واحدة، فالرجل كان بالفعل شخصية نادرة مثَّلت بصدق مرحلةً من رجال الدولة المؤهلين والمخلصين، الذين كانوا يعملون بنزاهة وإخلاص ومن دون الالتفات للمصلحة الشخصية، أو إلى شهوة المال رغم أن كنوزاً لا تحصى كانت تحت أيديهم.

وقد تلقى العتيقي تعليمه في المدرسة المباركية، ونال دورات تعليمية خاصة وقد استهل عمله الحكومي عام 1943 في دائرة تموين الأغذية ثم عمل في العديد من الجهات الحكومية، اذ عين مشرفا على مناطق التنقيب في شركة النفط منذ عام 1945 وحتى 1949.

والتحق العتيقي في خدمة الشرطة عام 1949، إذ عمل سكرتيراً لأمير البلاد الأسبق المرحوم الشيخ صباح السالم الصباح، كما عين في عام 1959 مديراً لدائرة الصحة.

وكان العتيقي أول سفير للكويت لدى الولايات المتحدة ومندوبها الدائم لدى الامم المتحدة، كما شغل منصب وكيل وزارة الخارجية في عام 1963.

وفي الفترة من عام 1967 حتى 1971 عين الفقيد وزيرا للمالية والنفط كما شغل منصب وزير المالية ايضا من عام 1975 وحتى عام 1978.

ومثل العتيقي الكويت في تأسيس منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك) عام 1981، وسمي مستشارا لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وفيما يلي نستعرض أبرز محطات عمله ومنها:

? عمل في دائرة التموين عام 1943 وفي شركة تموين الاقمشة عام 1944.

? التحق بخدمة الشرطة، كسكرتير، في بداية عهدها بتاريخ 7/4/1949 وتولى أعمال الترجمة والتحقيق والاشراف على السكرتارية (1951- 1956) ثم اصبح مديرا للشرطة العامة في اغسطس 1956 حتى عام 1959.

? نقلت خدماته إلى دائرة الصحة العامة في 1/1/1959 وعين مديرا لها حتى 19/12/1961.

? عين سفيرا بوزارة الخارجية (ديسمبر 1961).

? أول سفير لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الاميركية (1961- 1963) ومندوبها الدائم لدى الامم المتحدة.

? ثالث وكيل لوزارة الخارجية (2/1/1963 - 4/2/1967).

? وزيرا للمالية والنفط في الوزارة السادسة (4/4/1967).

? وزيرا للمالية والنفط في الوزارة السابعة (1971).

? وزيرا للمالية في الوزارة الثامنة (9/2/1975).

? وزيرا للمالية في الوزارة التاسعة (6/9/1976).

? وزيرا للمالية في الوزارة العاشرة (16/2/1978).

? مثل الكويت في تأسيس منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك). عام 1981

? ممثل الكويت في منظمة الأوبك

? عين مستشاراً لسمو الامير الشيخ جابر الاحمد الصباح (1981 حتى وافته المنية).

? أسهم في إنهاء إجراءات امتياز البنك البريطاني، وتحويله إلى بنك الكويت والشرق الأوسط.

? تولى رئاسة مجلس ادارة بنك «انفستكورب» بالبحرينِ

? رئيس مجلس إدارة بنك الكويت والبحرين

أسهم في تأسيس الهلال الأحمر الكويتي

? أسهم في تأسيس جمعية الإرشاد الإسلامي (جمعية الإصلاح الاجتماعي)، وكان عضوًا فيها

? ترأس المستشار عبدالرحمن سالم العتيقي رحمه الله جمعية المعاقين الكويتية منذ عام 1971 2018 (47 عاما) قضاها يبذل الجهد ويواصل العمل لترتقي هذه الجمعية وتكبر وكان على الدوام ملجأ أبنائه المعاقين

وذويهم، فلم يرد لهم طلبا في يوم من الأيام وحرص على ان تتقدم جمعيتهم كباقي اخواتها من جمعيات النفع العام، فلم يبخل عليها لا بالمال ولا بالاستشارة والدعم حتى ان معظم أفراد أسرته متطوعون في هذه الجمعية - الرئيس الفخري للجمعية الكويتية لمتداولي القطع.

