«قمة الذكاء الاصطناعي» تشهد حزمة اتفاقيات وشراكات

مال وأعمال

واصلت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية أعمالها بحزمة اتفاقيات وشراكات بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم ورؤساء شركات التقنية والاتصالات والأكاديميين والباحثين من أرقى الجامعات والمعاهد في أوروبا والولايات المتحدة.

ودشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد مسابقة (سمارتاثون) تحت عنوان (تحدي المدن الذكية) بهدف تطوير حلول حديثة لتحسين المشهد الحضري بمدن المملكة والتوصل إلى حلول تقنية تسهم في الكشف عن مظاهر التشوه البصري والحد منها.

فيما وقعت (سدايا) اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتطوير إطار عمل عالمي لقياس جاهزية الذكاء الاصطناعي ومساعدة دول العالم على مشاركة وتبني أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي والأطر التنظيمية والإصلاحات المؤسسية اللازمة للبلدان لتسخير جميع إمكانيات الذكاء الاصطناعي من أجل خدمة البشرية.

من جهته، بين مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد البسامي عن عمل القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة و(سدايا) لوضع شراكة إستراتيجية لتطوير عدد من الخوارزميات الهادفة إلى تحسين الخدمة المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي.

كما شهدت القمة اليوم إعلان انضمام المملكة ممثلة في (سدايا) إلى شراكة التنمية الرقمية تحت مظلة البنك الدولي وهي شراكة تعاونية بين القطاعين العام والخاص لمساعدة الدول النامية على الاستفادة من الابتكارات الرقمية لحل بعض القضايا الأكثر تحديا وبصفتها عضوا جديدا في هذه الشراكة ستسهم المملكة بدعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز تطوير قدرات البيانات وتسريع استخدام الأدوات الرقمية ومشاركة خبرات المملكة وقدراتها من أجل تحقيق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية.

وفي جلسة بعنوان «تصور النظام البيئي لاعتماد الذكاء الاصطناعي» أطلقت وزارة الصحة السعودية و«سدايا» النموذج الأولي لبرنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

