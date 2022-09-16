«براسيدياد» تتوسع في الأسواق الخليجية

مال وأعمال

أعلنت شركة براسيدياد (PR?SIDIAD) عزمها الاستثمار في المملكة العربية السعودية وإطلاق «براسيدياد العربية المحدودة» (PR?SIDIAD Arabia LTD)، لتواصل بذلك تعزيز حضورها عالمياً. وتشمل وحدة الأعمال الجديدة منشأة تصنيع ومكتب مبيعات، وستتولى انتاج حلول السياج عالي الأمان لتوفير أقصى درجات الأمن للبنية التحتية الحيوية والحساسة لدول مجلس التعاون الخليجي: المملكة العربية السعودية؛ دولة الإمارات العربية المتحدة؛ مملكة البحرين؛ دولة الكويت؛ سلطنة عمان؛ ودولة قطر. وسيتم تصنيع منتجات العلامتين التجاريتين «بيتافينس» و«هيسكو» التابعيتين لشركة «براسيدياد» في الدمام، بهدف تشكيل مركز إقليمي يزود أسواق الشرق الأوسط بحلول أمان رائدة، تشمل «بيتافينس سيكيوريفور» و«هيسكو ام آي ال يونيتس» وأحدث مجموعة معتمدة من السياج المستوفي لمعايير الهيئة العليا للأمن الصناعي. وتعتبر هذه الحلول عالية الكفاءة في مكافحة محاولات تسلل الأفراد والاختراق، وتسلل المركبات في المحيط الخارجي للمنشآت الحيوية والحساسة. وقال دينو كورتروكي، المدير التنفيذي في «براسيدياد»: «تمثل هذه الاستثمارات خطوات مهمة نحو ترسيخ حضور براسيدياد، لا سيما العلامتين التجاريتين بيتافينس وهيسكو، في سوقٍ يشهد نمواً كبيراً. وستوفر مرافقنا الجديدة فرص توظيف محلية، وتمنحنا فرصة للنمو والتوسع في المنطقة، فضلاً عن القدرة على التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي لضمان تلبية الطلب المتزايد من عملائنا».

كما أعلنت «براسيدياد» خلال معرض «إنترسك السعودية» أن علامتها التجارية الرائدة عالمياً في مجال أمن المحيط الخارجي، «بيتافينس»، قد وسعت مجموعة منتجاتها المتوافقة مع أنظمة الهيئة العليا للأمن الصناعي لمتطلبات الأمن والسلامة والحماية، من خلال إضافة حلول السياج المحيطي الأحادي عالي الأمان، والتي تتجاوز متطلبات الاختبارات المحددة بواسطة إرشادات ومعايير الأمن والسلامة الخاصة بأنظمة الهيئة العليا للأمن الصناعي.

وتحظى «بيتافينس» بمكانةٍ مرموقة في جميع أنحاء العالم بفضل فعاليتها في تلبية احتياجات العملاء. وقد استقطبت اهتماماً كبيراً منذ دخولها أسواق الشرق الأوسط، حيث كانت أول شركة تقوم بتركيب سياج أمني للمحيط الخارجي معتمد من الهيئة العليا للأمن الصناعي. وتتوافق هذه الإضافة الأحدث إلى مجموعة منتجات الشركة مع الفئتين 1 و2 على النحو المحدد في توجيهات الأمن والسلامة الخاصة بأنظمة الهيئة العليا للأمن الصناعي، وتوفر حماية للأفراد من الدخول القسري، بما في ذلك الحد من مخاطر المركبات المعادية التي تشكل خطراً محتملاً.

