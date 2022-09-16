الذهب دون 1700 دولار

مال وأعمال

واصل الذهب تراجعه إلى ما دون 1700 دولار للأونصة، إذ أدت بيانات التضخم الأسوأ من المتوقع الصادرة من الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى زيادة التوقعات باستمرار التشديد النقدي لفترة طويلة. تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.7% مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما زاد من الضغط على الأصول غير المدرة للعوائد. تظهر أسعار المستهلكين والمنتجين في أميركا استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد، مع استعداد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاجتماع الأسبوع المقبل. يقوم المستثمرون الآن بالتسعير الكامل لرفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة في اجتماعه القادم، في حين يتوقع البعض زيادة بـ100 نقطة. ستوفر مطالبات البطالة الأولية المقرر إعلانها يوم الخميس مؤشراً على أداء سوق العمل، في حين سيتم فحص مبيعات التجزئة لقياس إنفاق المستهلكين. انخفض الذهب بنسبة 8% تقريباً هذا العام، إذ قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشدة، ما قلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً. كما تسبب ارتفاع الدولار في الضغط على المعدن،