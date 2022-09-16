حراك ساخن في فنادق الإمارات استعداداً لكأس العالم

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بدأت فنادق في الإمارات باستقبال طلبات حجوزات من جماهير مونديال كأس العالم في قطر، الذي سينطلق خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين، في ظل التوقعات بأن ترتفع نسب الحجوزات الفندقية في الدولة خلال هذه الفترة، ولا سيما مع إعلان «العربية للطيران» و«فلاي دبي» تشغيل ما مجموعه أكثر من 45 رحلة مكوكية يومية من دبي والشارقة (ذهاباً وإياباً)، إلى العاصمة القطرية التي تحتضن الفعالية ، الأمر الذي سيتسبب في رفع الطلب على الغرف الفندقية بالإمارات.

وتتوقع الفنادق في دبي أن تكون في كامل طاقتها التشغيلية في الأشهر الأخيرة من العام الجاري، حيث يخطط عشرات الآلاف من مشجعي كرة القدم للانطلاق من الدولة إلى قطر المجاورة لحضور كأس العالم 2022؛ وتقوم مجموعات منهم بحجز الفنادق في الإمارة بشكل جماعي، وهناك حوالي 100 منهم يخططون للإقامة في فندق واحد والسفر إلى الدوحة للمشاركة في تشجيع المباريات في نوفمبر وديسمبر.

وقالت مصادر عاملة في القطاع الفندقي، إنها بدأت تستعد لاستقبال جماهير المونديال في ظل التوقعات أن يرتفع الطلب على الغرف الفندقية خلال فعاليات الحدث الدولي، كما أنها بدأت بتلقي بعض الحجوزات، وأن هناك طلباً كبيراً من قبل الجماهير على الإقامة في الإمارات.

وأضافت المصادر أن العديد من الفنادق في الإمارات تسعى للحصول على أكبر حصة ممكنة من جماهير المونديال من خلال تقديم خدمات مضافة مثل التوصيل من وإلى المطار، بالإضافة إلى التوصيل من وإلى المرافق السياحية.

وتوقع الخبراء أن يسهم قدوم مشجعي كأس العالم للإقامة في دبي برفع نسب الإشغال بمعدلات أكبر لتصل إلى ما بين 90 لغاية 100%.

بدأ القطاع بالفعل يشهد تزايداً في وتيرة الحجوزات لشهر نوفمبر الذي يأتي ضمن موسم الذروة السياحية في الإمارة المليء بالفعاليات والمعارض والمؤتمرات. ما يزيد التوقعات بأن تصل نسب الإشغال إلى 100%.

وجاء الاهتمام الأكبر من الدول التي لها تاريخ طويل من النجاح في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام كل أربع سنوات، وتقام لأول مرة في الشرق الأوسط اعتباراً من 21 نوفمبر.

ومن الطريف أن ذكرت بعض الفنادق بأنها حذرة بشأن الجمع بين المشجعين المنافسين، ويشكل المشجعون لفرق أميركا الجنوبية والقوى الأوروبية، الطلب الأكبر على غرف الفنادق، حيث يتوقعون وصول بلدانهم إلى المراحل الأخيرة من البطولة.

ومن المتوقع أيضاً أن يقوم العديد من الفنادق في دبي، بتشغيل مناطق تشجيع صغيرة ووضع شاشات كبيرة، توفر متعة متابعة المباريات خلال البطولات التي تستمر لمدة شهر.

تأثيرات إيجابية

وقال مديرو الفنادق اننا بدأنا في تلقي الطلبات من عدد من بلدان العالم خاصة من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة، وأستراليا، ونتوقع أن ترتفع تلك الطلبات خلال الأسابيع القادمة لتصل إلى نسب قياسية». وتوقعت الفنادق ان يكون لكأس العالم تأثيرات إيجابية على قطاع السياحة في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، وذلك لعدة أسباب أهمها قرب المسافة، والسمعة العالمية الممتازة التي تتمتع بها، وعامل الأمان، والبنية التحتية المتطورة والخيارات المتنوعة التي توفرها الإمارة للزوار من فعاليات ترفيهية، وثقافية، ورياضية، وغيرها، مشيراً إلى أن مجموعة من شركات الطيران أعلنت عن رفع عدد رحلاتها اليومية بين دبي وقطر خلال فترة المونديال، وذلك لنقل المشجعين والسياح الراغبين في متابعة الفعالية، وبالتالي ستعزز تلك الخطوة التدفقات السياحية إلى الإمارات .

أضافت أن القطاع الفندقي في الإمارات سيشهد زخماً كبيراً خلال فعاليات الحدث الدولي، مشيراً إلى أن أحد المنتخبات الرياضية حجز في أحد فنادق دبي، بهدف الإقامة والتدريب قبل المباريات ومن المتوقع أن تقوم فرق رياضية أخرى بهذه الخطوة، ولا سيما مع توافر كل الإمكانات والملاعب والخيارات الفندقية المناسبة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من التدفقات السياحية ويشكل إضافة نوعية للقطاع الفندقي.

ويرى الخبراء ان هناك مجموعة من العوامل التي تجعل الإمارات الأكثر استفادة من تنظيم المونديال الدولي بعد قطر، تتمثل في تطور البنية التحتية السياحية، وتعدد خيارات الإقامة الفندقية وقوة شبكة الطيران التي تتمتع بها الناقلات الوطنية، بالإضافة إلى عنصرَي الأمن وقرب المسافة. وقد اظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقبلت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 8.1 ملايين سائح دولي مقابل نحو 2.85 مليون سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة نمو جاوزت 184.2%.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو الماضي 141 ألف غرفة فندقية ضمن 774 منشأة فندقية، مقابل 129.3 ألف غرفة فندقية ضمن 718 منشأة في نهاية يوليو 2021.

