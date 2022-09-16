جمعية الفنانين الكويتيين تعيد إحياء «عدنيات» عبر ليلة طربية بحضور «شادي الخليج»

النهار Weekend

أقامت جمعية الفنانين الكويتيين ليلة غنائية طربية بعنوان «عدنيات»، بمشاركة المطرب الشاب عبدالعزيز يوسف، والفرقة الموسيقية للجمعية، بحضور رئيس مجلس الإدارة الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج»، والملحن أنور عبدالله، و المخرج عبدالله عبدالرسول، وعضو مجلس الإدارة فتحي الصقر، إلى جانب عدد من الفنانين والإعلاميين بينهم الفنان حسين المفيدي وحشد من الجمهور.

الأمسية الغنائية استحضرت روائع الطرب الغنائي الأصيل من الفن العدني، والمستمدة من إرث عريق من الأعمال الفنية المتميزة، لكوكبة من المطربين الرواد في فن «العدنيات»، من الزمن الماضي للفن الجميل.

موهبة واعدة

قدم المطرب الشاب عبدالعزيز يوسف موهبته الواعدة، وأظهر إمكاناته الصوتية العذبة، وحظي بإعجاب الحضور الذي تفاعل مع فقراته الغنائية المختارة طوال فقرات الحفل، حيث قدم مجموعة متنوعة من الأعمال الغنائية العدنية لنخبة من المطربين، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية لجمعية الفنانين الكويتيين بقيادة العازف عبدالعزيز علي المفرج.

فقرات الحفل

تضمن الحفل فقرتين متتاليتين، الأولى ضمنت أغاني «الاما الاما زماني، إن هند، جاءت تقول، ليش يا محبوب، فايت على بابي، ليش يا ظالم»، فيما تضمنت الفقرة الثانية أغاني «متى الملتقى، مضني وليس به حراك، حنانيك يامن، خدعني حبيبي، أين حبيب الصبا، زارت وكل النجوم».

الموسم الفني

حول تلك الليلة الطربية تحدث العازف الموسيقي عبدالعزيز علي المفرج قائلا: أولا أقدم خالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس جمعية الفنانين الكويتيين على هذه المبادرة الطيبة في احتضان وإقامة هذا الحفل الغنائي الطربي، والذي يأتي ضمن انطلاق فعاليات الموسم الفني والثقافي للجمعية، كما أقدم خالص الشكر للحضور الكريم، وكل أعضاء الفرقة الموسيقية، والفنان عبدالعزيز يوسف، والذي قدم أداء رائعاً وجميلاً في هذا الحفل، مؤكدا أن فرقة الجمعية ستقيم المزيد من الحفلات الغنائية المقبلة، والتي سوف تسعى من خلالها لإحياء وإبراز كل الفنون الموسيقية والغنائية الكويتية».

أغان خالدة

فيما ثمن المطرب الشاب عبدالعزيز يوسف جهود ودور جمعية الفنانين الكويتيين بإقامة هذه الليلة الطربية، والتي استحضرت من خلالها مجموعة متنوعة من الأعمال الغنائية الخالدة من الفن العدني، لكوكبة من المطربين، معبراً عن اعتزازه بتلك المشاركة والحضور الجماهيري الجميل، مشيراً إلى أن هذا الحفل منح مجموعة من الطاقات الشبابية الكويتية الفرصة لتقديم مجموعة من الأعمال الغنائية العدنية، مشيداً بالخطوة التي قامت بها الجمعية نحو استقطاب ودعم المواهب الفنية الشابة الكويتية.

