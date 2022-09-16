مشاركة عربية واسعة في سوق كان الدولية للتلفزيون «ميب كوم»

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أكد مندوب الشرق الاوسط في سوق كان الدولية للتلفزيون – ميب كوم – باسل حجار ان أعمال الدورة المقبلة من – ميب كوم – السوق الدولة الاهم لصناعة الترفيه في العالم ستشهد مشاركة عربية واسعة، بل هي مشاركة شرق اوسطية شاملة تغطي العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والكويت ولبنان ومصر والاردن وغيرها من الدول العربية.

وأشار باسل حجار متابعا إلى ان المؤشرات الاولية للمشاركات العربية تشير الى أننا أمام مشاركات وحضور يرسخ نجاحات – ميب كوم – الذى تنظمة شركة – أر أكس فرانس – احدى أبرز الشركات الدولية في تنظيم المعارض والموتمرات والمهرجانات الدولية في مدينة قصر المهرجانات في مدينة كان جنوب فرنسا.

وتابع مندوب الشرق الاوسط في – ميب كوم – عندنا هذا العام أهم ستاند (جناح) سيكون لمدينة – نيوم – من المملكة العربية السعودية وثاني جناح سيكون من دولة الامارات العربية المتحدة من أبوظبي وهي ل – فيلم كميشن مع – تو فور فيفتي فور - مع الايمجنشين في اجتماع يضم ايضا عددا من الشركات تحت تلك المظلة الاعلامية والفنية الدولية البارزة. بالاضافة الى جناح خاص بمدينة – العلا- من المملكة العربية السعودية. وهناك ايضا جناح خاص بمجموعة – ام بي سي – وهناك ايضا جناح من الشارقة – الشارقة برودكاستنج كوربويشن – ومن الاردن جناح للمنتج والموزع عصام حجاوي ولا تزال ابوابنا مفتوحة لمزيد من التعاونيات والاجنحة الجديدة.وهناك حضور متميز من الكويت متمثلا بمنصة (فو) احدث المنصات الحاضنة للشباب المبدعين فيب الكويت والعالم العربي.

وقال ايضا: بالامس سجلت – البحرين تورزم بورد – حيث سياتى فريق من مملكة البحرين من أجل الترويج للسياحة في البحرين والعمل على استقطاب منتجين من انحاء العالم لتصوير اعمالهم في انحاء جزيرة البحرين. كما تشارك – بابي كلاي – لايناس يعقوب وهي منتجة لبرامج الاطفال ستحضر وستقوم بوضع اعلانات عن نتاجاتها ومشاريعها في مدخل قصر المهرجانات وانحاء السوق الدولية للانتاج التلفزيوني وصناعة الترفيه.

من جانبها قالت مديرة المبيعات لاوروباوالشرق الاوسط وافريقيا في - ميب تي في. وميب كوم. و ميب كانكون في - أر أكس فرانس - باسكال لاليماند بانها سعيدة بالحضور العربي المتنامي والمتطور الذي يعبر عن تطور صناعة الانتاج والتوزيع في الشرق الاوسط والعالم العربي في ظل الاهتمام الذي توليه دول تلك المنطقة بصناعة الانتاج الفني.مشيدة بالمستوى الرفيع للمحتوى العربي والذي يحظى باهتمام واشادة البائعين من انحاء العالم.

كما شددت باسكال لاليماند على أهمية سوق كان الدولية للتلفزيون – ميب كوم – ووصفته بانه السوق الدولية الاهم لصناعة الانتاج التلفزيوني والترفيه. والمنصة الابرز عالميا للانطلاق بصناعة الانتاج الى افاق دولية ابعد وارحب كما قالت ان – ميب كوم – يؤمن فرصاً حقيقية للتحاور من اجل الدخول في شركات انتاجية مع الكثير من القطاعات الانتاجية حول العالم. واشارت الى توقع مشاركة اكثر من 4000 الاف بائع من انحاء العالم بالاضافة لاهم الشركات الكبرى ومن بينها ديزني واتش بي او. وبي بي سي. و ام بي سي. و شاهد. زي دي اف. وامازون. و نتفلكس. والتلفزيون الفرنسي وقنال بلاس والتلفزيون الكندي وغيرها..

وفي ختام تصريحه قال مندوب الشرق الاوسط في سوق كان الدولية للتلفزيون باسل حجار ان عدد المشاركين في السوق من العالم العربي بلغ أكثر من 150 مشاركا يمثلون وزارات الاعلام والثقافة وايضا القطاع الخاص في العالم العربي. وهو ما يمثل مشاركات ننظر اليها بعين الاهتمام والتقدير. ونتطلع الى تعاونيات أكبر في الدورات المقبلة.

