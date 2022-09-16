الرويشد أطلق أغنيتين جديدتين

النهار Weekend

طرح الفنان عبدالله الرويشد أغنيتين جديدتين الأولى بعنوان «ارتويت»، والأخرى بعنوان «بوسالم»، عبر موقع قناة روتانا. واستقبل محبو الفنان إعلانه عن جديده عبر أحد مواقع التواصل بكل حفاوة، حيث عبَّروا عن اشتياقهم لأغنياته الجديدة، مؤكدين حرص الفنان على تقديم أعمال تمزج بين جمال الكلمة واللحن والأداء.

وتعاون الرويشد سفير الأغنية الخليجية مع الشاعرة جمانة جمال في أغنية «ارتويت»، ومع الشاعر خالد الملا في «بوسالم»، ولم يكتف بالغناء فقط، بل قام بتلحين الأغنيتين.

كما روجت حسابات روتانا عبر مواقع التواصل للأغنيتين الجديدتين. وتأتي هذه المشاريع عقب طرح الرويشد في الشهر الماضي أغنيتي «ارجع»، كلمات عبداللطيف البناي، و«اعترف لك» كلمات علي مساعد، وهما من تلحينه.

