منحة 100 ألف جنيه من «الإسكندرية السينمائي» لدعم الأفلام القصيرة

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قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة وبالتعاون مع بيت الأعمال الوطنية الكويتي، تقديم مبلغ 100 ألف جنيه، منحة لمشاريع الأفلام القصيرة المشاركة في الدورة الـ 38 لمهرجان الإسكندرية التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة المصرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية .

المنحة المقررة تحمل اسم الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، وتعلن نتائجها في ختام المهرجان الذي يعقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية . تشرف على المنحة لجنة برئاسة الدكتور وليد سيف، أستاذ النقد الفنى بأكاديمية الفنون، والمخرج الفلسطيني فايق جرادة، والناقدة ناهد صلاح أمين صندوق الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وكاتب السيناريو سامح سر الختم . تهدف المنحة إلى دعم مشاريع الأفلام القصيرة الطموحة والجادة والراقية لصناع السينما الجدد، على أن تكون المدة الزمنية للفيلم بين خمس دقائق إلى خمس عشرة دقيقة، على أن تحدد لجنة التحكيم قيمة المنحة لكل جائزة .

ووضعت إدارة المهرجان التي قررت فتح باب التسجيل 15 سبتمبر الجاري، ولمدة أسبوعين، أربعة شروط للمشاركة، والتي تمثلت في أن التقدم بالسيناريو مجاز رقابيا ومرفق معه قائمة بفريق العمل المقترح والميزانية المقترحة وخطط الإنتاج، وأن يلتزم الفائزون بالمنحة بالانتهاء من كل مراحل الإنتاج وتسليم النسخة النهائية للمهرجان خلال عام من تاريخ الحصول على المنحة.

كما اشترطت أنه من حق مهرجان الإسكندرية العرض الأول من الأفلام الفائزة والاحتفاظ بنسخة من الأفلام بمكتبة الجمعية المصرية وهي الجهة المنظمة للمهرجان ويحق لها عرضه في العروض الثقافية المختلفة والمنظمة من قبل الجمعية، وأنه يجب على المتقدمين أن يكونوا صناع سينما جدداً ويتقدمون للمنحة كعمل أول أو ثان.

