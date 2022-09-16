«يساوي صفر».. «فِركش»

النهار Weekend

أعلن المخرج المصري، ممدوح زكي، عن انتهائه من تصوير مسلسله الجديد «يساوي صفر»، داخل بلاتوهات استوديو مصر بمنطقة الهرم.

وكشف زكي أنه سعيد بإنجاز المسلسل في فترة قصيرة جدا، موجهًا الشكر لفريق العمل الذي ساعد في إتمام المهمة على أكمل وجه سواء الممثلين أمام الكاميرا أو الفنيين خلف الكاميرا.

وأضاف أن آخر ما تم تصويره عبارة عن مشهد صامت لمعظم أبطال العمل في مبنى النيابة، وسيتم عمل مكساج لتسجيلات صوتية لكل منهم على حدة كنوع من أنواع تأنيب الضمير من خلال فلاش باك صوتي.

«يساوي صفر»، مسلسل تشويقي مكون من 10 حلقات متصلة، تدور قصته حول «صافي»، التي تختفي والدتها في ظروف غامضة ويتم قتل خادمتها، فتحوم الشبهات حول كل سكان منزلها حتى أصبح الشك يطول كل فرد من أبطال العمل.

المسلسل بطولة فريال يوسف، عبدالرحيم حسن، حسن عيد، أسامة عبدالله، عفاف رشاد، أحمد سعد (ميشو)، محمد نصر، هاني التابعي، نسمة محمود، محمود كمال (مكيو)، أسما عصام، ريم عبدالحليم، تأليف محمد إبراهيم عوض وشيماء سامي، ومن إخراج ممدوح زكي.

