هدى المفتي لـ «النهار»: تفكيري مختلف عن زمان.. وتخطيت مرحلة الانتشار

النهار Weekend

تسببت حالة النجاح التي حققتها الفنانة هدى المفتي في اعتذارها عن أكثر من عمل خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن ظهرت في ثلاثة أعمال مرة واحدة في موسم عيد الأضحى الذي يستمر حتى نهاية الصيف الحالي.

واعتذرت هدى عن المشاركة في مسلسل «المرسي» مع الفنان أمير المصري، والذي كان من المقرر تصويره خلال الفترة الماضية، رغم موافقتها على المشاركة.

ثاني تلك الأعمال التي اعتذرت عنها هدى كان فيلما سينمائيا آخر مع المخرج مرقص عادل، قبل أن تنضم لفيلم «حظك اليوم» مع الفنان كريم قاسم والذي يتم تصويره الآن.

وقالت هدى في تصريحات لـ «النهار»: أنا سعيدة بالتعاون مع كبار النجوم في الموسم السينمائي الحالي، خاصة ان كل شخص منهم مدرسة بحد ذاتها، وأنا استفدت كثيرا منهم، وكل فنان فيهم له طابع مختلف عن الآخر.

وأضافت: لقد تخطيت مرحلة الانتشار وأبحث في الفترة المقبلة عن تقديم أعمال مميزة، ومختلفة عن التي قدمتها من قبل، وهو ما جعل الاختيارات أصعب وبها نوع من التدقيق.

وعلمت «النهار» من مصادرها أن هدى طالبت بتعديل أجرها في العمل، بعد أن أصبحت مطلوبة لأكثر من عمل في نفس التوقيت، وهو الأمر الذي جعل جهة الإنتاج ترفض طلبها، خاصة أنها وافقت على المشاركة منذ البداية.

وتشارك هدى في فيلم «كيرة والجن» مع النجمين أحمد عز و كريم عبد العزيز، الفيلم من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبري وسيد رجب واحمد مالك وعلي قاسم من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد ومأخوذ من رواية له تحمل اسم «1919».

كما تشارك هدى المفتي في بطولة فيلم «بحبك» مع تامر حسني وهنا الزاهد وحمدي المرغني من تأليف وإخراج تامر حسني لتكون أولى تجاربه الإخراجية السينمائية.

وتشارك أيضا في فيلم «عمهم» من بطولة محمد إمام ومحمد سلام وايتن عامر وسيد رجب وباسم سمرة.

ويذكر أن الفنانة هدى المفتي قد شاركت خلال الموسم الرمضاني الدرامي بمسلسل «سوتس بالعربي»، كما عرض لها مؤخرا مسلسل «بيمبو» مع مطرب الراب ويجز والتي ارتبط اسمهما معا بالعديد من الإشاعات، بقرب ارتباطهما رسميا، وهو الأمر الذي نفته هدى بشكل صريح في أحد التصريحات الصحافية لها.

