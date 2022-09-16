كواليس ليلة العمر للفنان إسلام جمال ومودة

النهار Weekend

في أجواء هادئة قام الفنان إسلام جمال بعقد قرانه على مودة عادل المندوة، ابنة مدرب حراس مرمى نادي الزمالك المصري السابق، وذلك بعد العديد من الإشاعات التي أفادت بارتباطه أكثر من مرة، قبل أن يقوم بدعوة زملائه على حفل زفافه بفتاة من خارج الوسط الفني.

الحفل الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة السادس من أكتوبر اختار له جمال أن يكون هادئا، حيث اقتصر على مجموعة قليلة من نجوم الفن المقربين، وحرص على التكتم على موعده، بل طلب من الأشخاص الذين دعاهم على العرس بعدم إخبار أحد بالمكان أو الموعد حتى لا يحدث أي هرج ومرج في الفرح.

وتواجد في الفرح العديد من النجوم الذين يرتبط إسلام بهم وكان من أهمهم الفنان أحمد السقا الذي يرتبط به بعلاقة صداقة قوية، وبالفعل حضر السقا مبكرا على غير عادته وقام بالتواجد والترحيب بالموجودين في العرس، وشهد موقفا طريفا مع الفنان أمير كرارة والذي داعبه السقا قائلا: «كبرنا وبقينا نجوم».

وفي فيديو انتشر بعدها وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر الفنان أحمد السقا برفقة صديقه الفنان أمير كرارة، وعاتبه بشكل ودي قائلاً: «لماذا لا تسأل على؟.. أبقى كلمني، ليقوم بعد ذلك الصديقان بالتصوير معاً».

كما شهد الحفل حضور الفنان محمد دياب الشهير بدياب، والذي قام بأحياء الحفل كونه صديقا مقربا من إسلام وشاركه في أكثر من عمل فني، وبينهما صداقة قوية للغاية، حيث حضر دياب برفقة زوجته مبكرا ولم يغادر إلا بعد انتهاء الفرح وذهاب المدعوين.

الحفل شهد ظهور الفنان علي ربيع والفنان أحمد بدير والكابتن أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، والذي تربطه علاقة صداقة بوالد العروس، كما شهد الحفل ظهور بعض لاعبي كرة القدم أيضا.

واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

يذكر أن إسلام جمال شارك في مسلسل «الاختيار 2» من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، انجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف.

وشارك جمال في رمضان أيضا في مسلسل «راجعين يا هوى» مع خالد النبوي، ووفاء عامر، وأنوشكا، ونور اللبنانية وغيرهم من النجوم.

