في ذكرى أربعين الإمام الحسين عليه السلام

إيمانيات

لو بذل المؤرخ وسعاً لتتبع ما يحظى به سيِّد الشهداء الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) من مقام رفيع بلغ القمة في دنيا المسلمين. القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعرب في العديد من آياته الكريمة عن الشوط البعيد الذي قطعه الحسين (عليه السلام) من درجات الرفعة عند الله تعالى فهو من أهل البيت (عليهم السلام) الذين نزل في حقهم قوله تعالى (إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أَهلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهيرًا) (الاحزاب/ 33) ومن الذين نزلت فيهم آية المباهلة (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ) (آل عمران/ 61). والحسين (عليه السلام) من الذين أوجب الله مودتهم ?{? قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى?) (الشورى/ 23). الحسين سبط رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والذي قال فيه «حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا، حسيناً سبط من الأسباط» والحسين ريحانة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) «الحسن والحسين ابنائي من أحبهما أحبني ومن أحبني أحبه الله ومن أحبه الله أدخله الجنة، ومن أبغضهما أبغضني ومن أبغضني أبغضه الله ومن أبغضه الله أدخله النار على وجهه».

فالحسين بالنسبة إلينا ليس مجرد كونه ابن بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى ترتبط به لكن الحسين (عليه السلام) هو وارث آدم صفوة الله وهو وارث نوح نبي الله وهو وارث ابراهيم خليل الله وهو وارث موسى كليم الله وهو وارث عيسى روح الله وهو وارث محمد حبيب الله وهو وارث علي ولي الله. فالحسين (عليه السلام) ورث الإمامة عن أبيه بنص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو الذي انطلق بإمامته ليرث رسالات الانبياء كلّها ورسالة الإسلام التي أوكل إليه أمر حمايتها ورعايتها وتصحيح كلّ ما يريد الآخرون أن يحرفوه منها. فالحسين (عليه السلام) إمامنا الذي نأخذ منه شرعية الكلمة وشرعية الموقف، وشرعية الحركة، وشرعية المواجهة. فهو ينطلق في خطّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويمثل في سلوكه روح رسول الله ووعيه وكلّ منطلقاته في الحياة.

حين نستعيد أجواء الأربعين فإنّما نستعيدها لنعتبر بها ونتعلم منها ونعيشها من أجل أن نكون في المرحلة التي تكمل تلك المراحل، فالحسين كان خطوة متقدمة في المسيرة الإسلامية الطويلة التي لن تنتهي حتى يرث الله الأرض ومن عليها. عندما نستقبل ذكرى الحسين (عليه السلام) علينا أن نستقبلها على أساس ما تحمل من مسؤولية تجاه الله تعالى أن نعيش التقوى في الفكر والتقوى في العمل والتقوى في علاقتنا وكلّ أوضاعنا العامة. في ذكرى الحسين علينا أن نتطلع إلى الحسين (عليه السلام) في تلك الأرض التي واجه فيها الضلال والطغيان بكل قوة وواجه فيها الآلام بكل فرح روحي «هوّن عليَّ ما نزل بي إنّه بعين الله».

في ذكرى الأربعين علينا أن نتوحد بالحسين (عليه السلام)، عاشوراء التي وحدت أولئك الصفوة الطيبة على اسم الله من خلال الإمام الحسين (عليه السلام)، عاشوراء هذه قادرة أن توحدنا فالساحة الإسلامية بحاجة إلى الوحدة اليوم الوحدة في كلّ مجال (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ) (الصف/ 4). المهم أن نكون بنياناً مرصوصاً في النفوس قبل أن نكون بنياناً مرصوصاً على الأرض المهم أن تكون نفوسنا مليئة بالله وبحبه تعالى. أصحاب الحسين (عليه السلام) توحدوا بالحسين وتوحدت مواقفهم ودماؤهم وكلماتهم وتوحد الصدق في عهدهم ولذلك كان الحسين (عليه السلام) عندما يستأذنه أي شخص من أصحابه يتلو هذه الآية (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى? نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) (الاحزاب/ 23) كأنّه يريد أن يقول لهم يا أصحابي إن وحدتكم هي وحدة الصادقين مع الله في عهدهم له.

