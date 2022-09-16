إيمانيات

يتحدّث سيِّد الشهداء ويعلن الثورة على الطاغية ويحدِّد هويّة الحركة ومعالم الانطلاقة وأُسس المواجهة ويعلنها للملأ من الناس في رسالته، ويؤكِّد (عليه السلام) فيها أن تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية للأُمّة والإحساس بمسؤولية الإصلاح هي التي دفعته للتحرّك والخروج من مدينة جدّه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لقيادة المقاومة ومواجهة السلطان الجائر: «إنّي لم أخرُجْ آشِراً ولا بَطِراً ولا مُفسِداً ولا ظالِماً، إنّما خَرجتُ لِطَلبِ الإصلاحِ في أُمّةِ جدّي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أُريدُ أنْ آمُرَ بالمَعروفِ وأنهَى عن المُنكرِ وأسيرُ بسيرَةِ جدّي وأبِي». وبيّن (عليه السلام) سبب رفضه للبيعة: «ويزيد رجلٌ فاسقٌ.. شارب الخمر.. قاتل النفس المُحرَّمة.. معلن بالفسق ليس له هذه المنزلة، ومَثلي لا يبايعُ مثلَهُ»، فالإسلام يشترط في القائد الذي يقود الأُمّة ويمسك بزمام الأُمور أن يلتزم بقواعد القسط والعدل ويحترم قوانين الشريعة وإرادة الأُمّة ويلتزم بسيادة القانون ويتجرّد عن حبِّ التسلُّط واستغلال المنصب وجعله طريقاً للإثراء والمتع واللذات والاستئثار. ودعا الإمام (عليه السلام) قادة الرأي والمعارضة في رسالته: «وأنا أدعُوكُم إلى كتابِ اللهِ وسُنّةِ نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنّ السُّنّةَ قد أميتَتْ وإنّ البِدعَةَ قد أُحيِيَتْ، وإن تَسمعُوا قَولي وتُطيعُوا أمري أهدِكُم سبيلَ الرَّشادِ». كان الحسين (عليه السلام) ينظر لشؤون الدولة والسياسة وقضايا الأُمّة والقيادة بمنظار القرآن ويرى القيادة أداة ووسيلة كوضع الأُمّة على طريق الهدى والصلاح والعمل على تربية الإنسان وبناء شخصيته وتنظيم الحياة وتطويرها نحو الخير والكمال.

كانت رسالة الإمام الحسين (عليه السلام) تتمثَّل في تأكيده للناس معنى الإمامة في الإسلام وصفة الإمام الحقّ في الإسلام، وكان (عليه السلام) يريد أن يختصر المشكلة الإسلامية بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذه المسألة باعتبار أنّ الناس لم ينفتحوا على مفهوم دور الإمامة في الإسلام باعتبار أنّه دور يتحرّك في حماية الإسلام من الانحراف ودعوة الناس إلى الإسلام في كلِّ جيل والقيام بالقسط في حياة الناس وواقع الحكم الإسلامي. الإمام الحسين (عليه السلام) الذي قال في وصيته: «أُريدُ أنْ آمُرَ بالمَعروفِ» والمعروف هو كلّ ما أحبّه الله ورضيه ممّا يرفع مستوى الإنسان في مجالاته كلّها، «وأنهَى عن المُنكرِ» والمنكر هو كلّ ما كان ينال سخط الله وينحط بمستوى الانسان إلى أسفل درك. وتلك هي صورة الحركة التي أرادها (عليه السلام) أن يطلقها في الأُمّة «فَمَن قبلني بقَبولِ الحقّ فالله أَولى بالحقِّ».

من هذا المنطلق نحن نحبُّ الإمام الحسين ونحبُّ أخاه الإمام الحسن ونحبُّ أُمَّهُ الزهراء وأباه أمير المؤمنين وجدّه رسول الله، والأئمّة الطاهرين من ذريته (عليهم السلام) وننتظر حفيده الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) لنكون من جنوده ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظُلماً وجَوراً.. نحبّ الإمام الحسين (عليه السلام) لأنّه أحبّ الله ونحبُّ أهل بيته (عليهم السلام) لأنّهم أحبّوا الله تعالى، وحملوا رسالة الله وجاهدوا في سبيل الله وأعطوا كلّ شيء يملكونه لله تعالى، حبّنا لهم يفرضه علينا انتماؤنا إلى القاعدة التي انطلق منها الإمام الحسين (عليه السلام) وتحرّك في اتجاهها أراد الإمام الحسين (عليه السلام) الإصلاح في الأُمّة، الإصلاح على مستوى الأُمّة كلّها، انطلق (عليه السلام) ليقول فكّروا في قضايا أُمّتكم من خلال الإسلام الذي حمله جدّي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واصلحوا ما فسد فيها، فكّروا في قضايا الأُمّة حتى يكون كلّ واحد منكم مسلماً يحمل همّ الإسلام كلّه وهمّ المسلمين كلّهم وضرورة استيحاء كلمته (عليه السلام) «خَرجتُ لِطَلبِ الإصلاحِ في أُمّةِ جدّي». فالسلامُ على سيِّد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) يوم وُلِد ويوم استُشهِد ويوم يُبعث حيّاً، والسلامُ على أولاد الحسين وأصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.

