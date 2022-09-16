في رحاب ثامن الحُجج الإمام الرضا (عليه السلام)

إيمانيات

لأهل بيت النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) دور ومسؤولية رسالية وحضارية في تاريخ الأُمّة خطّط لها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بأمر من الله سبحانه وتعالى. هذه العناية الإلهيّة والنبويّة لتدلّل على مكانة أهل البيت (عليهم السلام) الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهَّرهم تطهيراً، فقد ورد في الطبري عن أنس بن مالك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال للإمام عليّ (عليه السلام) حين زوّجه السيِّدة فاطمة (عليها السلام): «جمعَ اللهُ شملَكما، وأسعدَ جدَّكما، وباركَ عليكما، وأخرجَ منكما كثيراً طيِّباً»، وفي مورد آخر: «اللّهُمّ أنّي أعِيذُها بك وذُرّيَّتَها من الشيطانِ الرجيمِ».

إنّ حياة أهل البيت (عليهم السلام) مشعل ومنار ومدرسة للأجيال تحدِّد فيها الفكر والتشريع وتجسّد من خلالها التطبيق والالتزام في آن واحد، لذا كان سلوكهم مصدراً للإلهام، ومورداً للعالم والمفكِّر وطالب الهداية، فحياتهم امتداد طبيعي لحياة النبيّ الهادي محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم). فمن مورده نهلوا علوم الشريعة ومعارف القرآن وتوارثوها ابناً عن أب حتى مهدي آل محمّد (عليه السلام)، فكانوا أساتذة الفقهاء ومرجع العلماء بمختلف العلوم والمعارف.

وإنّ الإمام عليّ بن موسى الرضا (عليه السلام) هو سليل النبوّة ووارث أهل البيت (عليهم السلام) ثامن الحُجج الطاهرة الذين أوجب الله تعالى مودّتهم كما ذُكِر في القرآن الكريم: (قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) (الشورى/ 23). حيث جسّد الإمام (عليه السلام) مبادئ الرسالة حياةً وعملاً وأصبح سلوكه قدوةً وحياته مناراً للمهتدين ودليلاً للسائرين في طريق التقوى والعبادة ومَثلاً أعلى في الأخلاق والسلوك المستقيم. إنّ الإمام الرضا (عليه السلام) في أخلاقه العملية وسلوكه الخُلقي الرفيع يصوّر لنا جانباً من عظمة أهل البيت (عليهم السلام)، ومَثلاً أعلى في الصِّدق والصبر والتواضع والحلم والعفو عن المسيء.

وكان الإمام الرضا (عليه السلام) المعلم بسيرته والهادي بسلوكه يجسّد الإنسانية العالية والأخلاقية النبيلة، عن إبراهيم بن العباس الصولي وهو يصف جانباً من هذه الأخلاق الفاضلة التي يتمتع بها الإمام (عليه السلام): «ما رأيتُ أبا الحسن الرضا (عليه السلام) جَفا أحداً بكلمةٍ قطّ ولا رأيتُهُ قَطعَ على أحدٍ كلامَهُ حتى يفرُغَ منه، وما ردَّ أحداً عن حاجةٍ يَقدِرُ عليها ولا حَدَّ رجلَهُ بينَ يَدَي جَليس له قطّ ولا اتّكى بينَ يَدَي جَليس له قطّ، ولا رأيتُهُ شَتَمَ أحداً من مَواليهِ ومَماليكِهِ قطّ، ولا رأيتُهُ تَفَلَ ولا رأيتُهُ يُقَهقِهُ في ضِحكِهِ قطّ، بل كان ضِحكُهُ التّبَسُّمُ، وكانَ إذا خَلا ونَصَبَ مائدَتَهُ أجلَسَ مَعَهُ على مائدَتِهِ مَمَاليكَهُ ومَواليهِ حتى البَوّابَ السَّائِسَ».

وتتجسّد أخلاقه وإنسانيته (عليه السلام) في تعامله مع الفقراء والخدم والعبيد والمساكين فلا ينظر إليهم إلّا بعين المساواة، والإيمان بقانون التفاضل المنزل من الله تعالى وهو التقوى، وهنا يحدّثنا بعض مرافقيه بقوله: «كنتُ مع الإمام الرضا (عليه السلام) في سفرِهِ إلى خُراسان، فدعا يوماً بمائدةٍ له فجمعَ عليها مَواليه من السودان وغيرهم، فقلت: جعلتُ فداك لو عزلت هؤلاء مائدة؟، فقال (عليه السلام): (مه إنّ الربّ تبارك وتعالى واحد، والأُمّ واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال)».

