الديموقراطية وسيلة للرقابة متعددة الأوجه

إيمانيات

في الخامس عشر من سبتمبر من كلّ عام يحتفل العالم باليوم العالمي للديموقراطية، وهو اليوم الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة في يوم الثامن من سبتمبر عام 2007م، ويأتي الاحتفال بهذا اليوم كمناسبة وطنية وعالمية من أجل الوقوف على تطور الممارسة الديموقراطية بشكل عام، وجهود كلّ دولة من أجل تعزيز مكتسبات الديموقراطية فيها. وتأتي أهمية هذا الاحتفال نظراً لأهمية الديموقراطية كمسار حياتي للشعوب التي ناضل جيل كبير منها من أجل تحقيقها وممارستها، وألا يكون الاحتفال بها بمجرد ذكرى عابرة بقدر ما يتطلب تحقيق معاني وأهداف الديموقراطية وتجسيدها كحقيقة لعلاقة الشعوب مع حكوماتها من جهة ولعلاقات الشعوب فيما بينها من جهة أخرى.

تعد الديموقراطية من أفضل ما أبدعته عقلية الإنسان في مسيرته الفكرية والثقافية. فهذا الإبداع الفريد أعاد تشكيل بنية المجتمع واستطاع الإنسان من خلال تحقيق تطورات هائلة لم تعرفها الإنسانية، خلال آلاف السنين من التسلط والعبودية. فمن خلال الديموقراطية أعاد الإنسان تنظيم المجتمع من جديد، فبدلاً من أن تكون السلطة المطلقة بيد فرد هو الذي يشرع ويحكم ويأمر بالتنفيذ ويختزل المجتمع أو الدولة فيه، حولت الديموقراطية المجتمع من حكم الفرد إلى حكم الشعب وإلى مؤسسات مدنية لكل منها إطارها الذي تعمل فيه، وتمارس من خلالها العملية الديمقراطية.

وهي في جوهرها تقوم على نظام سياسي عادل من حيث الحقوق والواجبات بمعنى أن فكرة العدالة أيضاً مرتبطة فيها بشكل دقيق، ولا تقتصر فقط على الحقوق بل على القوانين التي يجب أن تطبق على الجميع، ويستفيد الجميع منها أيضاً، وتكون أساس الممارسات التي تقوم عليها مؤسسات المجتمع المدني.

والديموقراطية وسيلة للرقابة متعددة الأوجه، فهي رقابة على أداء المؤسسة التنفيذية وسير العمل في الدولة أو المجتمع ومحاولة تعديل أي اعوجاج أو تجاوز، ورقابة على المشرعين الذين يصدرون القوانين ويخططون لواقع ومستقبل المجتمع سواء من خلال الوسائل الإعلامية التي كفلتها الديمقراطية، أو الانتخابات الدورية التي تتيح للمواطنين اختيار ممثلين آخرين في حال عدم تحقيق الوعود الانتخابية أو لأيّ أسباب أخرى، أو للرقابة على أسس ومسيرة الديموقراطية نفسها عبر الحفاظ على الحريات الخاصة والعامة، وتعميق الممارسة الديموقراطية والاتجاه لمنح المزيد من الحريات التي تحفظ حقوق الفرد.

وقد عززت الديموقراطية من مبدأ التعايش بين جميع الأفراد وفئات المجتمع وشرائحه المختلفة، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو المذهبية أو الثقافية أو غيرها من أشكال التمييز الأخرى. فالدول غير الديموقراطية التي تقوم على أسس مختلفة، تكون مرتعاً خصباً للظلم والتمييز وعدم الاستقرار وغياب التعايش بين الفئات الاجتماعية المختلفة، وقد تحدث فيها مواجهات تصل أحياناً إلى استخدام العنف من قبل بعض الأطراف ضد أخرى.

وقد تجاوزت الديموقراطية من خلال مؤسسات المجتمع المدني الفروقات العرقية والدينية والثقافية، وجاءت بثقافة بديلة للثقافات التقليدية والسابقة وهي الثقافة المدنية التي وحدت المواطنين على أسس من الحقوق والواجبات، واستوعبت الفروقات المختلفة فيما بينهم. فقد استبدلت ثقافة التسامح والتعايش السلمي، بثقافة العنف والإقصاء وإلغاء الآخر، إذ ألغت فكرة امتلاك الحقيقة المطلقة والتعصب لها التي تشكل محوراً للتمييز بين فئات المجتمع، وجعلت من معتقدات الأفراد وثقافاتهم مسألة ذاتية تتعلق بالفرد لا المجتمع، وجعلت من الدولة ومؤسساتها بديلاً لكافة الأشكال الاجتماعية التقليدية السابقة، حولتها إلى مظاهر عرضية للمجتمع المدني الحديث. وعززت من قيم التسامح وحق الآخر في الاختلاف وتقبل الآراء والأفكار النقدية بروح من المسؤولية والتراضي.

