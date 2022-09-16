السيِّدة زينب (عليها السلام) الكلمة الخالدة

إيمانيات

عملت الأحكام والقيم الإسلامية وعلى امتداد نزول القرآن الكريم على تحرير المرأة من قيود الجاهلية واستبدال المفاهيم والقيم الجاهلية بالمفاهيم والقيم الإسلامية، وقد فضّل الإسلام الإنسان المستقيم السلوك على الإنسان المنحرف السلوك وبغض النظر عن أنّه ذكر أو أنثى (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) (ص/ 28). فالمرأة المستقيمة السلوك والعقيدة هي في منطق القرآن أفضل من الرجل المنحرف السلوك والعقيدة، والقرآن ينطلق في التعامل مع المرأة من منطلق الحقوق الإنسانية كما ينطلق في التعامل مع الرجل من المنطلق ذاته ثمّ يتعامل معها كزوجة وأُمّ وبنت وأخت... إلخ.

وقد منح القرآن الكريم المرأة الصالحة الحبّ والولاء ودعا لها بالمغفرة والعفو والرحمة وأحاطها بهالة من نور وهي المرأة التي مثالها آسية زوجة فرعون، ومريم أُمّ المسيح (عليه السلام)، وخديجة زوج محمّد نبيّ الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفاطمة بنت محمّد رسول الله (عليهما السلام)، وزينب بنت عليّ (عليهما السلام).. السيِّدة زينب (عليها السلام) التي عاشت العناية الإلهيّة من خلال عناية جدّها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ورعاية أبويها عليّ وفاطمة (عليهما السلام). السيِّدة زينب (عليها السلام) التي شهدت أحداث التحاق نبيّ الله بالرفيق الأعلى ولوعة أُمّها ومرارة أحزانها وشكوى الفراق بعدها.. فَقَدت زينب أُمّها فَقَدت فيها حبّ الأُمومة وحنانها وتعيش مع أبيها أمير المؤمنين (عليه السلام) محاطة بحبّه وعنايته وفَيض هَديه ومكارم خلقه. السيِّدة زينب (عليها السلام) التي انطلقت في بنائها الذاتي ورسالتها.. انطلقت من البيت الذي بناه أبوها الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) مع أُمّها فاطمة الزهراء (عليها السلام) في ظل جدّها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). فحملت السيِّدة زينب (عليها السلام) رسالية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأخلاقه وشجاعة أبيها أمير المؤمنين (عليه السلام)، وعبادة أُمّها وعِلمها (عليها السلام)، وهدى أخويها الحسن والحسين (عليهما السلام).

فبذلك كانت (عليها السلام) العالمة والعابدة، وكانت الموجهة والمعلمة للقرآن، الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، والتي كان صوتها لا يرتفع إلّا بالحقِّ في كلِّ الأماكن العامّة والخاصّة لتكون بذلك سنداً وقوّة للإسلام ولم تكن تغلق أبوابها عن أي حوار ونقاش هادئ ورصين. السيِّدة زينب (عليها السلام) الكلمة الخالدة في فم التاريخ والصوت المدوي عبر الأصيل والموقف الرائد في عالم الثورة والتحدّي للظلم والطغيان والمعلمة المتألقة في دُّنيا المرأة والجهاد. حقّ أن تكون زينب (عليها السلام) التي عرفها التاريخ بكلِّ ما تجسّد فيها من صفات.. وحقّ أن تكون القدوة المرأة في عالم الأدب والسياسة والخلق والدِّين.. زينب صاحبة المواقف التي جسدت دور المرأة المسلمة جسد دور المرأة في مقاومة الطغيان والفساد، زينب التي انطلقت في خطاباتها مقرعة الجبناء المتخاذلين عن نصرة الإمام الحسين (عليه السلام).

