يمثل ثقافتها وتقاليدها.. قطر تدشن شعاراً جديداً للدولة

عربيات ودوليات

أعلنت قطر، أمس، تدشين شعار جديد للدولة، ويتكون شعار دولة قطر من 4 رموز تمثل ثقافة وتقاليد الشعب القطري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا» عن مكتب الاتصال الحكومي.

حيث أوضح مكتب الاتصال أن «شعار دولة قطر الجديد هو صورة بصرية تستمد مكوناتها من ثقافة وتقاليد الشعب الأصيل»، وأضاف: «الشعار يتكون من 4 رموز، هي شجر النخيل والمركب والسيف والبحر، ويحمل كل رمز منها دلالةً خاصة».

بينما ترمز «شجرة النخيل» المستخدمة في الشعار لصنف «رطب الإخلاص»، ويدل ذلك على الاهتمام العميق الذي يوليه القطريون قيادةً وشعباً لأشجار النخيل، والتي بدورها ترمز للسخاء والعطاء والكرم.

فيما يرمز «المركب» لأول مركب تقليدي يعمل بالمحرك في تاريخ دولة قطر، وأطلق عليه اسم «فتح الخير» تيمناً بجلب الخير، وقد صُنع عام 1900.

أما «السيف» في الشعار فهو سيف مؤسس قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، ويرمز للشجاعة والقوة المرتبطة بحكمة صاحبه، وقد أصبح السيف رمزاً للقطريين يعتزون به ويفخرون، ويعد من أبرز الركائز المستخدمة في شعار الدولة، حيث تتجسد بالسيف حماية الوطن وعزة للجانب وحماية للمستجير.

في حين يمثل «البحر» في الشعار ‏أحد أبرز رموز التراث القطري، ويعد البحر وصيد الأسماك واللؤلؤ ركيزة الاقتصاد القطري، وقد رُسمت الأمواج باستخدام الأطراف المسننة التسعة لعلم دولة قطر، التي تمثل قوة البحر، واقتصر عدد خطوط الأمواج على 3 فقط، للدلالة على أن المياه تحيط بالدولة من 3 جهات.

وبالنسبة للخط المستخدم في شعار دولة قطر، الذي تم تطويره حديثاً، فإنه يستند إلى المخطوطات الأصلية المكتوبة بخط يد مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني. ‏أما الخط الإنجليزي فهو مستوحىً بالمثل من الخط العربي وتحركات اليد، و‏أُطلق على هذا الخط اسم «لوسيل».

ويأتي تغيير الشعار بعد 46 عاماً على اعتماد القديم الذي ظهر عام 1976، وهو يتكون من ترس دائري أصفر يحوي سيفين عربيين بنيين متقاطعين يحيطان بأمواج زرقاء تعلوها سفينة تقليدية وجزيرة مع نخلتين ترمزان للبلاد، محاط بعلم قطر وفي الأعلى عبارة قطر.

وقال محمد نويمي الهاجري، المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي القطري، على «تويتر»: «تماشياً مع الإنجازات التنموية الشاملة، تم اليوم تدشين الشعار الجديد لدولة قطر».

وأوضح أن «الشعار الجديد لدولة قطر يحمل عدة أهداف؛ منها تنظيم العمليات الاتصالية بهوية بصرية موحدة، وإبراز وترسيخ الهوية المؤسسية لدولة قطر محلياً وإقليمياً ودولياً».

