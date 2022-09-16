أمير قطر: المصالحة الخليجية «على الطريق الصحيح»

عربيات ودوليات

الدوحة - الوكالات: اكد امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ان المصالحة الخليجية « تسير في الطريق الصحيح» مشيرا في حوار مع مجلة «لوبوان» الفرنسية الى أن العالم بحاجة إلى الحوار لحل مشاكله وقال ان إيران، «دولة بالغة الأهمية بالنسبة لنا تربطنا بها علاقة تاريخية». وفيما نفى وجود جماعة «الاخوان المسلمين» في بلاده حذر من ان اضطرابات الربيع العربي مرشحة للعودة ما لم تتم معالجة الاسباب التي ادت اليها في البداية.

وردا على سؤال حول المصالحة الخليجية قال امير قطر «لا أود الحديث عن الماضي، بل نريد أن نتطلع إلى المستقبل. فنحن نمر بمرحلة جديدة تسير فيها الأمور نحو الاتجاه الصحيح. ندرك أن وجهات النظر قد تتباين أحيانا، ونستعد للمستقبل مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أمر أساسي لإطلاق إمكانات الشباب في المنطقة. وحدتنا وتعاوننا أمران مهمان للعالم أجمع، ويمر مجلس التعاون الخليجي بمرحلة تعاف بعد صدمة كبيرة واضطرابات، لكننا اليوم نسير في المسار الصحيح».

من جهة ثانية اضاف الشيخ تميم بن حمد أن إيران «هي دولة بالغة الأهمية بالنسبة لنا تربطنا بها علاقة تاريخية، بالإضافة إلى حقل الغاز الرئيسي الذي نتشاركه معها» وتابع «نشجع جميع دول مجلس التعاون الخليجي وإيران على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة. صحيح أن التباينات موجودة لدى الجميع، لكن يتوجب علينا الجلوس معا ومناقشتها مع الإيرانيين بشكل مباشر ومن دون أي تدخل خارجي».

ونفى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد وجود ارتباط بين بلاده و«الإخوان المسلمين»، قائلا إن الجماعة لا تنشط على الأراضي القطرية. واكد أن «هذه العلاقة غير موجودة، وليس هناك أي أعضاء نشطاء من جماعة «الإخوان المسلمين» أو أي جماعات متصلة بها على الأراضي القطرية. نحن دولة منفتحة ويمر عليها عدد كبير من الأشخاص من أصحاب الآراء والأفكار المختلفة، لكننا دولة ولسنا حزباً، ونتعامل مع الدول وحكوماتها الشرعية، وليس مع المنظمات السياسية». وحول إذا ما كان قلقاً من احتمال تكرار أحداث شبيهة بأحداث ما عُرف بـ«الربيع العربي» في 2011، قال الشيخ تميم بن حمد: «للأسف، ما زالت الجذور العميقة المسببة للربيع العربي موجودة، كالفقر، والبطالة، والخريجين العاطلين عن العمل... هل وجدنا الحلول لهذه المشاكل؟ كلا، بل تفاقمت. وإذا لم نجد الحلول، فستكرر الأحداث التي أدت لها هذه الأسباب في المقام الأول». وأضاف «أعتقد أن الطريقة الأمثل لتفادي الاضطرابات في المستقبل هي تنفيذ الإصلاحات بشكل تدريجي. يتعين علينا أن نعطي شعوبنا أملا حقيقياً وليس مجرد كلمات».

الى ذلك قال الشيخ تميم بن حمد: إن سياسة قطر الخارجية تهدف إلى تقريب وجهات النظر المختلفة، وإن الدوحة تؤدي دور المسهل لذلك. وأكد لمجلة «لوبوان» الفرنسية أن العالم بحاجة إلى الحوار لحل مشاكله، وأفضل مثال ما فعلته الدوحة في أفغانستان، مضيفا أن الأصدقاء الأميركيين طلبوا من الدوحة المساعدة للاتصال مع الأفغان لحل سلمي، وقطر فعلت ذلك.

وتطرق الشيخ تميم خلال المقابلة إلى عدة قضايا محورية في الشأن السياسي العالمي والعلاقات الدولية لقطر وقال إنه لا يرغب في رؤية عالم مستقطب بين قوتين، وإن هذا خطير، مؤكدا أنه لا يعتقد أن هذه هي الحال الآن. وأكد الدور المهم الذي تلعبه قطر بوصفها موردا ذا مصداقية، والتزامها بالاتفاقيات التي توقعها مع كل شركائها، لافتا إلى أن الغاز سيلعب دوراً بالغ الأهمية في الفترة الانتقالية وفي تنويع مصادر الطاقة على المدى الطويل. وأضاف أمير قطر أن بلاده حليف رئيسي للولايات المتحدة والغرب، لكن المستورد الرئيسي للغاز المسال هو الصين، مشيرا إلى أن الدوحة تستثمر في الغاز الطبيعي المسال، وأن ذلك سيكون مهما للطاقة النظيفة. وعبر عن رغبة الدوحة في مساعدة أوروبا وتزويدها بالغاز، وقال إنه ليس صحيحا أن بالإمكان استبدال الغاز الروسي.

وبشأن جائحة «كورونا» قال أمير قطر إنه لم يتم التعامل مع الجائحة بطريقة مثالية، فقد تمكنت الدولة الغنية من التعامل مع الأزمة، لكننا لم نكن قادرين على ضمان تمكن الدول الفقيرة من التعامل معها. وبخصوص كأس العالم، رحب أمير قطر بجميع المشجعين باختلاف أصولهم وثقافاتهم، معبرا عن أمله أن تسهم كأس العالم في تعزيز معرفة المشجعين بأوجه الاختلاف بين الثقافات.

