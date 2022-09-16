«سبوتنيك»: تركيا تطرد المعارضة السورية

عربيات ودوليات

قالت مصادر خاصة لـوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أن جهاز الاستخبارات التركي أبلغ أعضاء ما يسمى «الائتلاف السوري المعارض» بضرورة مغادرة الأراضي التركية قبل نهاية العام الحالي.

وأضافت المصادر أن هذا البلاغ الذي يشكل مفصلا في حياة هذا الكيان الذي يتخذ من تركيا مقرا لنشاطاته، أتى بعد قرار سياسي تم اتخاذه في تركيا مؤخرا على خلفية التقارب السوري- التركي برعاية روسيا.

وكشفت المصادر أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان قررت إغلاق كافة مكاتب «الائتلاف المعارض» في تركيا، ووقف تمويل أعضائه وفق جدول زمني محدد ينتهي في مدة أقصاها نهاية العام الحالي.

وتابعت المصادر: «تم إبلاغ عدد من أعضاء الائتلاف السوري المعارض عن طريق الأجهزة الأمنية التركية بضرورة إيجاد مكان آخر لممارسة النشاط السياسي الخاص بـالمعارضة السورية على أن يكون خارج الأراضي التركية، وإنهاء جميع النشاطات السياسة والإعلامية المرتبطة بهذا الائتلاف في موعد أقصاه نهاية العام الحالي».

وأكدت المصادر ذاتها أنه سيسمح لمن يرغب من أعضاء «الائتلاف» من الحاصلين على الجنسية التركية أو الإقامة الدائمة بالبقاء على الأراضي التركية، لكن دون ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى مدار السنوات الماضية، واظبت أنقرة على تأمين مكاتب خاصة لما يسمى «الائتلاف المعارض السوري» على أراضيها، بالإضافة إلى تخصيص أعضائه برواتب شهرية إلى جانب رزمة من الامتيازات الأخرى.

