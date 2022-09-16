محادثات سلام لمستقبل سورية

عربيات ودوليات

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أنه مستعد للمشاركة في أي محادثات بشأن عملية سلام لمستقبل سورية ومطالب شعبها. وأوضح ردا على سؤال حول رسالته للدول العربية التي تعمل على إعادة قنوات التواصل مع سورية، أن «جامعة الدول العربية قررت استبعاد سورية لسبب وجيه، وهذا السبب ما زال موجودا ولم يتغير». وتابع «أنا مستعد للمشاركة في أي محادثات في حال كان لدينا عملية سلام حول مستقبل سورية ومطالب شعبها، لكن هذا ليس هو الحال في هذه اللحظة». وأضاف الأمير تميم أن «عددا من الدول الأوروبية استقبلت اللاجئين بسخاء، وأتفهم أن ذلك تسبب بالمشاكل، لكن لماذا نقبل بأن يقوم قائد بارتكاب المجازر ضد شعبه وطرد ملايين اللاجئين من بلاده؟ هل هذا مقبول بالنسبة لنا كبشر؟ وماذا لو كنا نعرف أن هؤلاء اللاجئين سيأتون إلينا، ما سيتسبب بالمشاكل؟». واختتم الأمير تميم إجابته عن السؤال قائلا «بدلا من انتظار النيران لتصل إلى منازلنا، يجب أن نتصرف بجدية ونضع حدا للمشكلة من أساسها في سورية، وينطبق الأمر ذاته على ليبيا، إذا لم نكن حذرين، سنواجه عواقب وخيمة».