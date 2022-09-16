حل الدولتين «مازال بعيداً»

عربيات ودوليات

عرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رأيه بشأن التطبيع مع إسرائيل. وخلال الحوار مع مجلة «لو بوان» الفرنسية أجاب الأمير تميم عن سؤال حول رأيه بقيام دول كالمغرب، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة بإقامة علاقات مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية. وقال إنه «يحق لكل دولة أن تقيم علاقات مع أي دولة أخرى، لكن ما هو التطبيع مع إسرائيل؟ أتكلم بكل جدية، هل الأوضاع طبيعية في إسرائيل؟ كلا، فما زال هناك أراض عربية محتلة ولاجئون لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم منذ أكثر من 70 عاما، مسلمون ومسيحيون يعيشون تحت الحصار في قطاع غزة». وتابع أمير قطر «حين تم توقيع اتفاقية أوسلو، اعتقدنا أن السلام سيتحقق وأقمنا علاقات رسمية مع إسرائيل، كما قمنا بافتتاح مكتب تجاري إسرائيلي هنا في الدوحة، لكن الحروب لم تتوقف في قطاع غزة». وشدد أمير قطر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية من أجل الشعب الفلسطيني وأن «نمنحه الأمل ونعيد له أرضه، نحن نتحدث مع الإسرائيليين، ونقدم المساعدات لسكان غزة والضفة الغربية أيضا، أنا أؤمن بحل الدولتين، إذ يجب أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب، لكننا بعيدين عنه للأسف».