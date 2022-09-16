الملايين يتدفّقون إلى كربلاء لإحياء أربعينية الحسين

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: يواصل ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه، السير على الأقدام صوب كربلاء للمشاركة بإحياء أربعين الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، وسط استنفار أمني وخدمي غير مسبوقين مع بلوغ ذروة الزيارة.. فيما اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الحكومة وفرت جميع متطلبات حماية الزائرين. وقال بيان رسمي: ان الكاظمي زار كربلاء، لمتابعة سير تنفيذ خطة الزيارة الأربعينية، حيث ترأس اجتماعاً موسعاً يضم مسؤولي الدوائر والتشكيلات الأمنية والخدمية في المحافظة، بحضور عدد من وزراء الوزارات الأمنية والخدمية، وقال الكاظمي: «نستلهم من ذكرى عاشوراء الإمام الحسين -عليه السلام- وأربعينيته، الكثير من العبر والقيم في الثبات والصبر، وتحمّل المسؤولية، لأجل الأهداف السامية، وهو خدمة الإنسان والإنسانية وخدمة الإسلام».

واضاف « نقف من موقع المسؤولية، في توفير كل متطلبات حماية الزائرين، وتقديم الخدمات، وكذلك تقديم أنصع صورة لكرم وضيافة العراقيين لزوار أبي عبد الله الحسين، والمطلوب منّا كيف نتعاون في توفير أفضل الخدمات لغاية نهاية الزيارة»، معرباً عن استعداده تذليل العقبات في كل ما يخص تسهيل هذه المهمة.

وكان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، قد شدد خلال اجتماع بقيادة عمليات محافظة كربلاء على التواجد الميداني لجميع القادة الضباط، والتركيز على انسيابية حركة الزائرين القاصدين مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس -عليهما السلام-، ولفت الى ان هناك جهوداً كبيرة بذلت تستحق التقدير والثناء، وأن عملية تفويج زائري الأربعين تسير وفق الخطة المعدة لهذا الغرض، واضاف ان هناك زائرين من محافظات لم يتوجهوا حتى الآن لأداء مراسيم الزيارة ومن الواجب توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لهم.

