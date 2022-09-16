ترامب عرض على الملك عبد الله «ضم الضفة الغربية»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشف كتاب جديد لمراسل «نيويورك تايمز» في البيت الأبيض بيتر بيكر وسوزان غلاسر من «نيويوركر» عن عرض قدمه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للملك الأردني عبد الله الثاني بضم الضفة الغربية إلى الأردن.

ونقل موقع «i24» ما ذكره كتاب «The Divider: Trump in the White House» من رد فعل الملك عبد الله الذي « كاد ان يصاب بأزمة قلبية» على عرض ترامب، حيث قال «شعرت أن قلبي سيتوقف، لم أستطع التنفس، ملت بصدري إلى الأمام وحبست أنفاسي».

يشار إلى أنه من المنتظر صدور الكتاب في 20 سبتمبر وهو يعرض تفاصيل رئاسة ترامب غير التقليدية وتجاهله الواضح لمعايير منصبه السياسية.

ويتناول الكتاب عدة موضوعات ابتداء من تعامل ترامب مع جائحة «كورونا» إلى احتمال الترشح مرة أخرى للرئاسة في عام 2024، كما يسرد واقعة اتصال ترامب فجأة بالملك عبد الله الثاني ليعرض عليه «صفقة كبيرة»، وهي أن يفرض ولايته على الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن اسرائيل احتلت الضفة الغربية في حرب عام 1967.

على صعيد اخر أعلن الجيش الإسرائيلي، امس أنه يجري تدريبا عسكريا يحاكي الهجوم على أهداف في قطاع غزة. ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ظهر امس تغريدة على تويتر، أكد من خلالها أن قوات الجيش أجرت تدريبا عسكريا هو الأول بعد العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على غزة، والمعروفة باسم «الفجر الصادق». وأكد أن فرقة غزة أجرت تمرينا عسكريا لرفع الجهوزية وتعزيز القدرات استعدادا لكل تحد محتمل، موضحا أن هذا التمرين في غاية الأهمية خاصة وأنه يأتي بعد العملية العسكرية الأخيرة على القطاع. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته العسكرية تدربت على سيناريوهات مختلفة تحاكي هجمات على أهداف في قطاع غزة.

