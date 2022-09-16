قمة سمرقند تؤسس جبهة صينية - روسية أمام الغرب

عربيات ودوليات

سمرقند- الوكالات: التقى الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين امس في أوزبكستان في قمة إقليمية تبدو أشبه بجبهة ضد الغرب في أوج توتر حاد تفاقمه الحرب في أوكرانيا.

وينضم إلى شي وبوتين في مدينة سمرقند، المحطة الرئيسة على طريق الحرير القديم، قادة الهند وباكستان وتركيا وإيران ودول أخرى للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر يومين. وسيعقد الاجتماع الرئيسي لهذه القمة الإقليمية اليوم لكن الاجتماع الثنائي بين الرئيسين الصيني والروسي الخميس هو الذي يثير اهتماما أكبر إذ إن بلديهما في صلب أزمات دبلوماسية دولية حيث تشمل اجندة البحث اعادة ضبط التوازن الدولي والعلاقات الاقتصادية الضخمة بين البلدين.

وبالنسبة لبوتين الذي يحاول تسريع عملية إعادة تركيز اهتمامه باتجاه آسيا في مواجهة العقوبات الغربية تشكل القمة فرصة لإظهار أن روسيا ليست معزولة على الساحة العالمية. أما شي الذي يقوم في آسيا الوسطى بأول زيارة له خارج الصين منذ بداية وباء «كوفيد-19» فقد يتمكن من تعزيز مكانته قبل مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني المقرر عقده في أكتوبر والذي سيسعى خلاله للحصول على ولاية جديدة ثالثة.

ويرتدي الاجتماع طابع تحد للولايات المتحدة التي تقود حملة العقوبات ضد موسكو والدعم العسكري لكييف وأثارت غضب بكين بزيارات قام بها مسؤولون أميركيون عدة إلى تايوان.

وقال يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي للكرملين للصحافيين إن «منظمة شنغهاي للتعاون تقدم بديلا حقيقيا للبنى ذات التوجه الغربي» وأضاف أنها «أكبر منظمة في العالم تضم نصف سكان الكوكب» وتعمل من أجل «نظام دولي عادل».

وقبل وصول القادة إلى سمرقند التي كانت تمثل سابقا مفترقا رئيسيًا للطرق التجارية بين الصين وأوروبا فرضت قيود على التنقلات في المدينة التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، وأغلق المطار أمام الرحلات التجارية. واصبحت شوارع هذه المدينة المعروفة بمساجدها وأضرحتها المغطاة بالفسيفساء الزرقاء، شبه مقفرة.

ومنظمة شنغهاي للتعاون التي تضم الصين وروسيا والهند وباكستان والجمهوريات السوفيياتية السابقة في آسيا الوسطى، أنشئت في 2001 كأداة للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني منافسة للمنظمات الغربية. وهي ليست تحالفا عسكريا مثل حلف شمال الأطلسي «ناتو» ولا منظمة للتكامل السياسي مثل الاتحاد الأوروبي، لكن أعضاءها يعملون معًا لمواجهة تحديات أمنية مشتركة وتعزيز التجارة. ويفترض أن تكون الحرب في أوكرانيا والوضع في أفغانستان وحتى الاضطرابات التي هزت العديد من دول آسيا الوسطى في الأشهر الأخيرة من بين الموضوعات الرئيسية التي ستتم مناقشتها.

ومن دون دعم صريح للتدخل العسكري الروسي، عبرت بكين مرات عدة في الأشهر الأخيرة عن تأييدها لموسكو المعزولة في الغرب. من جانبها وصفت موسكو زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس بأنها «استفزاز».

