أوروبا: الحرب ضد روسيا ستحسم في «الميدان»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكد ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن هناك انقساماً حاداً داخل الكرملين بعد التقدم الأوكراني الأخير والتأخر في التعبئة العامة، لافتاً إلى ضرورة استثمار هذه الحالة. وأضاف في تصريحات لصحيفة «إل موندو» الإسبانية امس أن الصراع ضد روسيا سيحسم في أرض المعركة، مؤكداً أن الدبلوماسية توقفت.

كذلك أوضح أن الوقت الحالي ليس وقت الاستسلام في أوكرانيا، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في دعمها. وفي موازاة ذلك، قال إنه يجب مواجهة طريقة تفكير بعض الاوروبيين الذين يميلون إلى التوقف عن دعم أوكرانيا ويريدون إنهاء الصراع معتبراً أنهم لا يستطيعون تحمل عواقبه وارتفاع الأسعار.

في المقابل قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف إنه إذا حصلت كييف على صواريخ باليستية من الولايات المتحدة يصل مداها إلى 300 كيلومترا فإن المدن الروسية الكبرى والبنية التحتية الصناعية وقطاع النقل في روسيا ستتعرض لتهديد مباشر. وأضاف السفير الروسي في تصريح لقناة «روسيا اليوم» أن مثل هذا السيناريو سيعني انخراطا مباشرا للولايات المتحدة في مواجهة عسكرية مع روسيا.

ومنذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، أعلنت واشنطن عن تزويد أوكرانيا بدفعات متتالية من الأسلحة والمنظومات الصاروخية، إضافة إلى دعم مالي كبير.

في غضون ذلك اتهمت أوكرانيا قوات روسيا باستهداف البنية التحتية للمياه ووعد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بمواصلة القتال حتى النصر، في حين حذرت موسكو من إمداد كييف بصواريخ باليستية أميركية.

وقال أليكسندر فيلكول عمدة مدينة «كريفي ريه» جنوبي مقاطعة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا، إن إحدى منشآت البنية التحتية الهيدروليكية في المدينة تعرضت لقصف صاروخي روسي أدى إلى تأثر إمدادات المياه. ونشرت صفحات أوكرانية محلية صورا لآثار قالت إنها لقصف استهدف محطة مياه تحتوي على سد عند خزانات كاراشونوفسكي قرب نهر إنغوليتش، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه ودخولها إلى أحياء وشوارع في المدينة. وقال المسؤول في الرئاسة الأوكرانية كيريلو تيموشينكو إن مدينة كريفي ريه وهي مسقط رأس زيلينسكي مهددة بالفيضانات بعد أن دمرت ضربة روسية البنية التحتية للمياه، وتسببت في فيضان أحد الأنهار.

وفي الشرق الأوكراني، زار الرئيس فولوديمير زيلينسكي مدينة إزيوم الواقعة جنوبي خاركيف، والتي استعادت القوات الأوكرانية مؤخرا السيطرة عليها من القوات الروسية، وتعهد زيلينسكي باسترجاع كل الأراضي الأوكرانية من يد القوات الروسية، مشيرا إلى أن بلاده تسير في اتجاه واحد فقط، هو الاتجاه نحو النصر.

