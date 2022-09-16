غوتيريش: حرية الصحافة ضمانة للديموقراطية

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأنظمة الديموقراطية تشهدا تراجعا، مشيرا إلى أن التهديد الذي يتعرض له الإعلاميون يمثل تهديدا للديموقراطية. جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على «تويتر»، أمس، تحدث فيها عن المشكلات التي يتعرض لها العاملون في مجال الإعلام. وقال غوتيريش إن العاملين في مجال الإعلام يتعرضون للاعتقالات والعنف الجسدي دون أن تتم محاسبة المسؤولين عن ذلك. ولفت أمين عام الأمم المتحدة إلى زيادة الرقابة على الإعلام، مشيرا إلى أن حرية الصحافة تمثل ضمانة للديموقراطية. وقال غوتيريش: دون حرية صحافة لا يمكن للديموقراطية أن تزدهر. وأوضح أمين عام الأمم المتحدة أن تهديد حرية الصحافة يمثل تهديدا للديموقراطية. ولفت إلى أن الوقت قد حان للوقوف معا من أجل الحفاظ على مبادئ الديموقراطية وحماية حقوق الجميع.