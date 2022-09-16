هالاند أهدى سيتي الفوز على دورتموند

دوليه

أهدى النروجي إرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي الإنكليزي فوزاً صعباً على فريقه السابق وضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-1 الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا، فيما واصل ريال مدريد تقدمه في المجموعة السادسة بفوزه الصعب على لايبزيغ الألماني 2-0.

في المباراة الأولى أفلت سيتي من خسارة على ارضه بعدما افتتح الإنكليزي جود بيلينغهام التسجيل لدورتموند (56)، قبل أن يعود بطل إنكلترا من بعيد بهدفي جون ستونز (80) وهالاند (84). وبقي سيتي متربعاً على صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة مع 6 نقاط، فيما بقي دورتموند على نقاطه الثلاث في المركز الثاني.

وبعدما أهدر دورتموند فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 52 عن طريق قائده ماركو رويس بتسديدة مرت إلى جانب القائم الأيسر، جاء الهدف بعد أربع دقائق للفريق الألماني بعدما تابع بيلينغهام تسديدة من رويس من داخل المنطقة، ليغيّر اتجاهها برأسية سكنت شباك الحارس البرازيلي إيدرسون. وانتظر سيتي حتى الدقيقة 80 ليدرك التعادل بقذيفة صاروخية من ستونز عجز ماير عن مجاراتها أو صدها.

وسرعان ما حسم الـ «سيتيزنس» المباراة عن طريق ابن دورتموند السابق هالاند في الدقيقة 84، إذ أرسل البرتغالي جواو كانسيلو عرضية رائعة استقبلها هالاند بتسديدة مباشرة «على الطائر» بخارج قدمه وحولها في المرمى. وفي المجموعة نفسها، تعادل إشبيلية الإسباني مع مضيفه كوبنهاغن سلباً، ليقبع في المركز الأخير من المجموعة مع نقطة يتيمة.

وفي المباراة الثانية انفرد ريال مدريد الإسباني بصدارة المجموعة السادسة عقب فوزه الثمين 2-0 على ضيفه لايبزيغ، فيما شهدت المجموعة أيضاً تعادل شاختار دونيتسك الأوكراني مع ضيفه سيلتيك الأسكتلندي 1-1. ورفع ريال مدريد (حامل اللقب) رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، محققا العلامة الكاملة في المجموعة حتى الآن، بعدما استهل مشواره بالفوز 3-0 على مضيفه سيلتيك الأسبوع الماضي. في المقابل، بقي لايبزيغ بلا رصيد من النقاط في قاع الترتيب، عقب خسارته في الجولتين الأولى والثانية.

وعلى ملعب «سانتياغو برنابيو» في العاصمة الإسبانية مدريد، عانى الفريق الملكي من غياب نجمه الفرنسي كريم بنزيمة بداعي الإصابة، وكاد أن يفقد النقاط الثلاث، خاصة خلال الشوط الأول الذي شهد عددا كبيرا من الفرص المحققة للتسجيل تبارى لاعبو لايبزيغ في إهدارها، غير أن خبرة نجوم الفريق الإسباني حسمت الموقف لصالحهم في النهاية. وافتتح النجم الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي التسجيل للريال في الدقيقة 80، قبل أن يطلق ماركو أسينسيو رصاصة الرحمة على آمال لايبزيغ في التعادل، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الإسباني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبهذا الفوز واصل الريال سلسلة انتصاراته على المستويين المحلي والقاري، بعدما فاز في جميع لقاءاته السبعة التي خاضها في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

وفاز ريال في جميع مبارياته الخمس الأولى التي خاضها بالدوري الإسباني هذا الموسم حتى الآن، قبل أن يحقق الانتصار في أول جولتين بمجموعته بدوري الأبطال.

وفي المجموعة الخامسة أتمّ ميلان الإيطالي مهمة حصد النقاط الثلاث على أكمل وجه بفوزه على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 3-1، في الجولة الثانية التي شهدت تعادلاً مخيباً لتشلسي أمام سالزبورغ النمسوي 1-1. وهذا الفوز الأول للنادي اللومباردي هذا الموسم في المسابقة القاريّة الأم، بعدما كان سقط في فخ التعادل افتتاحاً أمام مضيفه سالزبورغ النمسوي (1-1).

ويدين ميلان بهذا الفوز إلى أهداف الفرنسي أوليفييه جيرو (45 من ركلة جزاء)، البلجيكي ألكسيس سالماكرز (47)، وتوماسو بوبيغا (77)، فيما أحرز ميسلاف أورسيتش هدف دينامو الوحيد (56)، ليتصدّر الفريق الإيطالي المجموعة بأربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام دينامو زغرب.

في المقابل، سقط تشلسي الإنكليزي في بداية حقبة مدربه الجديد غراهام بوتر في فخ تعادل مخيب مع ضيفه سالزبورغ النمسوي 1-1. وكان النادي اللندني يمني النفس بفوز يمحو به خسارته في الجولة الأولى أمام دينامو زغرب نفسه والتي أطاحت بمدربه الألماني توماس توخل. وافتتح تشلسي التسجيل عن طريق رحيم سترلينغ (48)، قبل أن يدرك سالزبورغ التعادل بهدف السويسري نواه أوكافور (75). وبقي النادي الإنكليزي في المركز الأخير مع نقطة واحدة، خلف سالزبورغ الثالث بنقطتين.

وفي المجموعة الثامنة قاد الثلاثي ميسي، مبابي، ونيمار باريس سان جرمان لتحقيق فوز هو الثاني توالياً للفريق الباريسي. وتخطى سان جرمان فريق ماكابي حيفا لحساب المجموعة الثامنة. بفضل هدف الأسطورة ليونيل ميسي 37 والنجم كيليان مبابي 69 ثم ختم النتيجة الساحر البرازيلي نيمار 88. وتقدم الفريق الخاسر عبر لاعبه الهولندي تجانون شيري 24. وكان باريس سان جيرمان تخطى في الجولة الأولى ضيفه يوفنتوس 2-1. ويتصدر سان جيرمان تريتب المجموعة بـ6 نقاط بفارق الأهداف عن بنفيكا البرتغالي الذي فاز على يوفنتوس في أرض الأخير 2-1. ولايزال الفريق الإيطالي يبحث عن نقطته الأولى.

