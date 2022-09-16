أليغري: لا داعي للقلق

دوليه

شدد ماسيمليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس، على أنه لا داعي للقلق على فريقه، رغم الخسارة داخل ملعبه أليانز ستاديوم، أمام بنفيكا 1-2، بمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال أليغري في تصريحاته لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «كرة القدم من الصعب تفسيرها، كل ما يمكننا قوله إنه بعد تسجيل بنفيكا للهدف الثاني، كان بإمكانهم تسجيل الثالث والرابع». وأضاف: «كانت هناك فرصة في وقت متأخر لكن الأداء لم يكن أفضل، لا جدوى من الشرح والحديث الآن، علينا فقط العمل الجاد، لقد أخبرت الفريق بالفعل أن هذه اللحظات تحدث بكرة القدم، نحن بحاجة للخروج منها كفريق وبشعور بالمسؤولية». وتابع «لدينا مباراة مهمة بالدوري الإيطالي أمام مونزا، وبعد ذلك يمكننا التفكير في أوروبا، سيكون الأمر معقدا بالتأكيد، لكننا لم نخسر فرصنا». وأردف «لست مطالبا بانتقاد الفريق على أي شيء، أنا أتفهم وضع الفريق النفسي، لقد مررنا ببعض اللحظات الصعبة وكانت لنا ردة فعل، لكن استقبال ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول ضربة حقيقية لمعنوياتنا». وكان ليوناردو بونوتشي، قائد يوفنتوس، قال إنه قلق من الصعوبات التي واجهها الفريق هذا الموسم، وعن هذا علق أليغري «لا فائدة من القلق، علينا فقط التركيز والعمل». وتحدث أليغري في المؤتمر الصحافي عن قرار استبدال اللاعبين، قائلًا: «خاض دي ماريا نصف جلسة تدريبية فقط مع الفريق وكان بحاجة إلى وقت للعب لاستعادة لياقته، كما أنني سحبت ميليك لأننا كنا نعاني بوجود لاعبين فقط في خط الوسط». وأضاف أليغري: «اضطررت إلى الاستغناء عن مهاجم، لقد استبدلت ميليك الذي بدا أكثر إرهاقًا».

