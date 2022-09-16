رفض عرض أتلتيكو بشأن غريزمان

دوليه

كشف تقرير صحافي إسباني، عن سعي أتلتيكو مدريد للجلوس مع إدارة برشلونة، للتفاوض حول قيمة بند الشراء النهائي في عقد إعارة الفرنسي أنطوان غريزمان.

وانتقل غريزمان على سبيل الإعارة لأتلتيكو مدريد لمدة موسمين، مع شرط شراء إلزامي بقيمة 40 مليون يورو، في حالة مشاركة اللاعب في أكثر من 50% من المباريات.

وفق إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، فإنه تم الوصول لنسخة عقد غريزمان، وتبين أن أتلتيكو يجب أن يدفع ال40 مليون يورو لبرشلونة، إذا لعب غريزمان أكثر من 50% من المباريات في الموسمين الذين تم الاتفاق عليهما».

وأضاف: «إدارة أتلتيكو مدريد عرضت على برشلونة 20 مليون يورو، لكن تم رفضها، وبالتالي تم الاتفاق بين الإدارة والمدير الفني دييغو سيميوني على عدم الدفع باللاعب إلا في الدقائق الأخيرة».

وأشار التقرير، إلى أن موقف إدارة أتلتيكو مدريد في التعامل مع غريزمان سيظل كما هو وسيشارك اللاعب في الدقائق الأخيرة، حتى توافق إدارة برشلونة على الجلوس والتفاوض.

