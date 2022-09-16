أنشيلوتي: طلبت من فالفيردي التسديد بقدمه اليسرى

دوليه

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، برد فعل فريقه خلال الانتصار 2-0 في مواجهة لايبزيغ الألماني. وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لم تكن المباراة رائعة، لم نتقدم كثيرا لإعاقة محاولات الخصم، أردنا اللعب من أجل الفوز واليقظة الدفاعية كانت مهمة جدا، لذلك لم أدفع بلاعبي الوسط كثيرا إلى الأمام». وأضاف: «حين شعر الخصم بالإرهاق ضغطنا أكثر واستحققنا الفوز، لا يمكنني أن أطلب من اللاعبين في هذه المرحلة لعب مباراة رائعة، هم أذكياء بما يكفي للفوز في المباريات». وعن لاعب الفريق ماركو أسينسيو، أوضح: «لقد امتثل، وكان حاسما للفوز في اللقاء، وقلت بالفعل إن رد فعله كان جيدا ولعب مباراة جيدة».

وتابع: «نود أن نسجل مبكرا في مباريات دوري الأبطال، لكنه ليس سهلا، وفي النهاية حققنا الانتصار». واستكمل: «فينيسيوس يركز على المباريات ويحب كرة القدم، وهو أقوى لأنه يحافظ على الاستمرارية في الأداء». ونوه: «تشواميني ذكي جدا، لكن لا يزال عليه أن يتحسن خاصة بالكرة، ذكاؤه سمح له باللعب في ريال مدريد، وهو شاب يريد التعلم وسيتطور أكثر وأكثر». وزاد: «ما فاجأني في فالفيردي هي قلة تسجيله للأهداف، ففي الموسم الماضي سجل هدفا واحدا، وأخبرته بضرورة التسديد بقدمه اليسرى، وأنه إذا سجل أقل عن 10 أهداف فيجب تمزيق بطاقتي التدريبية. يجب الانتظار قليلا لكي يكون فالفيردي الأفضل بالعالم في مركزه». وواصل: «أنا لست هادئا أبدا على مقاعد البدلاء، لكن الشيء الجيد في اللاعبين، هو أنهم من مشجعي ريال مدريد، وهذا يثقل كاهلهم في المباريات».

