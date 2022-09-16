لوكاس يغيب عن بايرن

دوليه

تلقى بايرن ميونيخ الألماني ضربة موجعة بإصابة مدافعه الفرنسي الدولي لوكاس هرنانديز خلال الفوز على برشلونة الإسباني 2-0 الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، ما سيبعده لـ «أسابيع عدة» وفق ما أفاد النادي البافاري. وتعرض هرنانديز الذي كان صاحب هدف التقدم لبايرن في مستهل الشوط الثاني من موقعة «أليانز أرينا» ضد الضيف الكاتالوني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، لتمزق على مستوى العضلات المقرّبة بحسب بايرن. وقال النادي البافاري في بيان «سيكون على بايرن ميونيخ أن يلعب في الوقت الحالي من دون لوكاس هرنانديز. كشف الفحص أن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 26 عاماً أصيب بتمزق عضلي في المقرّب الأيسر خلال الفوز 2-0 على الضيف برشلونة في دوري أبطال أوروبا». وتابع «سيغيب هرنانديز... لعدة أسابيع»، كاشفاً أن إصابة مواطني الأخير بنجامان بافار ودايو أوباميكانو ليست خطيرة و«سيتمكن الثنائي من استئناف التدريب في الأيام القليلة المقبلة». وتأتي إصابة هرنانديز التي تعرض لها في الدقائق الثلاث الأخيرة بعد اصطدام بالإيفواري فرانك كيسييه، في وقت حرج جداً، إذ يستعد منتخب بلاده للدفاع عن لقبه العالمي نهاية العام الحالي في مونديال قطر.