الإصابة تبعد دونغا

دوليه

أعلن منتخب مصر إصابة نبيل عماد دونغا لاعب بيراميدز في مران «الفراعنة» يوم الأول من أمس خلال المعسكر الحالي. وقال اتحاد الكرة المصري عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أثبتت الأشعة التي خضع لها نبيل عماد دونغا إصابة اللاعب بغضروف الركبة الخارجي خلال مران منتخب مصر الأول الذي أقيم بستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الاستعداد لوديتي النيجر وليبيريا».

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا واللاعبين على الاطمئنان على اللاعب بعد ظهور نتيجة الأشعة. وسيغيب دونغا عن التدريبات لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع والأقرب هو استبعاده من معسكر المنتخب. وانطلق معسكر منتخب مصر مساء الثلاثاء الماضي لأول مرة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة. ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الجاري ستكون الأولى يوم 23 سبتمبر الجاري ضد منتخب النيجر، بينما ستقام الثانية يوم 27 من الشهر نفسه ضد منتخب ليبيريا.

