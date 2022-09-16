الإسماعيلي يضم مرسي

دوليه

تعاقد الإسماعيلي رسميا مع باسم مرسي مهاجم سيراميكا كليوباترا والزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. ويواصل مسؤولو الإسماعيلي تدعيم صفوف الفريق بلاعبين أصحاب خبرات كبيرة من أجل المساهمة في عودة «الدراويش» لمكانته الطبيعية بالمسابقات المحلية. ووقع باسم مرسي على عقود انتقاله للاسماعيلي بحضور يحيى الكومي رئيس النادي وخالد زين نائب رئيس النادي بعد اجتيازه الاختبار الطبي الذي خضع له قبل إتمام التعاقد. كما أعلن الإسماعيلي عن تعاقده مع محمود الشبراوي جناح الجونة بعدما لفت الأنظار قبل هبوط فريقه لدوري القسم الثاني. وتعاقد الإسماعيلي مع الغاني ياو أنور، والإيفواري عبد القادر كوليبالي، بجانب الثلاثي التونسي فراس شواط، حمدي النقاز، ونور الزمان زاموري.

