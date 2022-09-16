الكويت لعبور الساحل

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تختتم اليوم الجولة الرابعة من الدوري الممتاز بإقامة مباراتين تجمع الأولى العربي مع التضامن في الساعة 06:20 مساء اليوم على ستاد صباح السالم، ويلتقي في الثانية الساحل مع الكويت في الساعة 08:40 مساءً على ستاد الشباب.

في المباراة الأولى، يبدو العربي في وضع صعب جداً، حيث يحتل المركز التاسع قبل الأخير برصيد نقطتين جمعهما من التعادل مع النصر 1-1 في الجولة الأولى، ومع السالمية 2-2 في الثانية، قبل الخسارة أمام الكويت في الجولة الماضية، الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى إقالة المدرب المقدوني يوغوسلاف ترينتشوفسكي وإسناد المهمة إلى مساعده يامن الزلفاني مؤقتاً مع استمرار البحث عن مدرب جديد يقود الفريق خلال الفترة القادمة. وبدأ الأخضر موسمه بصورة متواضعة ومخيبة للجماهير، فبخلاف تراجعه في الدوري ودع العربي مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي بخسارته أمام ضيفه السيب العماني 0-2 في نصف نهائي منطقة الغرب. وعانى الأخضر من تراجع واضح خصوصاً في الجانب الدفاعي بالإضافة إلى ظهور المحترفين بصورة متواضعة لا سيما الليبي السنوسي الهادي والوافد الجديد العاجي لامين دياكيتي الذي استغنى عنه النادي وتعاقد مع المدافع المالي يعقوبا دومبيا.

ويفتقد العربي اليوم مدافعه الجزائري طارق بوعبطة الذي تلقى البطاقة الحمراء في مباراة الفريق الماضية أمام الكويت.

ولن تكون مهمة الأخضر سهلة في مواجهة التضامن القادم من الفوز على الجهراء 1-0 في الجولة الماضية، بعد أن بدأ المسابقة بخسارتين 0-1 أمام السالمية، و0-2 أمام الكويت. ولا شك أن مدرب التضامن جمال القبندي يسعى لاستغلال الظروف التي يمر بها العربي في الفترة الحالية من أجل تحقيق انتصار يبعده عن منطقة الخطر.

وفي المباراة الثانية، يتطلع الكويت صاحب النقاط الست إلى انتصار جديد يبقيه قريباً من منطقة الصدارة عندما يواجه الساحل الباحث عن نقطته الأولى في المسابقة. وبدأ الأبيض المسابقة بخسارة مفاجئة أمام الجهراء 0-1، قبل الفوز على التضامن 2-0 ثم على العربي 3-2 بشق الأنفس في الجولة الماضية. وانتقد رئيس النادي خالد الغانم مدرب الكويت روديون غاسانين «رادان» وقال إن الأخير «صعّب المباراة وهي سهلة».

ويملك الأبيض قوة هجومية بوجود التونسي طه الخنيسي صاحب الثلاثية بمرمى العربي، والعراقي شيركو كريم الذي يقدم مستوى مميزا، وفيصل زايد وأحمد الظفيري، كما عزز دفاع بالوافد الجديد التونسي بلال العيفة الذي ظهر بصورة جدية أمام العربي.

في المقابل، عانى الساحل الذي يحتل المركز الأخير، في مبارياته الثلاث التي خسرها أمام القادسية 1-3، وأمام النصر بالنتيجة ذاتها، وأمام السالمية 2-1، الأمر الذي وضع المدرب محمد دهيليس تحت الضغط رغم أن الفريق لم يكن سيئاً في المباريات الثلاث.

