فراس: الفوز يحسب للاعبين

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أرجع السوري فراس الخطيب مدرب الفحيحيل فوز فريقه على السالمية 3-2 أول من أمس في افتتاح الجولة الرابعة إلى تألق اللاعبين وتماسكهم رغم عودة السالمية وتعادله 2-2. وتقدم الفحيحيل في الشوط الأول بهدفي البرازيلي لويز فرناندو (21)، والتونسي يوسف بن سودة (32 من ركلة جزاء)، قبل أن يرد السالمية عن طريق العراقي أسو رستم مع نهاية هذا الشوط. ونجح السماوي في تعديل النتيجة بواسطة فهد المجمد (58)، لكن بن سودة منح الفحيحيل الفوز بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 71.

وقال الخطيب في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «كنا نعلم أننا نواجه فريق كبير يقوده مدرب صاحب خبرة، وحتى بعد تقدمنا بهدفين كنا ندرك أن السالمية قادر على العودة وهو ما حدث بالفعل»، لافتاً إلى أن مثل تلك المباراة تذهب عادة إلى الفريق الذي يعود بالنتيجة.

وأضاف: «الفوز يحسب للاعبين لأنه جاء بمجهودهم وبأقدامهم، وهذا عمل أسبوع كامل خلال التدريبات وطبقه اللاعبون في المباراة».

