الكويت والسالمية يواجهان مولودية والشارقة في «اليد العربية» غداً

محلية

يبدأ الكويت مشواره غدا السبت أمام مولودية الجزائري ضمن منافسات المجموعة الثانية في البطولة العربية الـ 37 لكرة اليد المقامة في تونس لغاية 27 سبتمبر الحالي والمؤهلة إلى بطولة «سوبر غلوب» التي تستضيفها السعودية العام الحالي، كما يلعب في المجموعة ذاتها الترجي التونسي مع الزمالك المصري. وفي المجموعة الأولى يلعب السالمية مع الشارقة الاماراتي وأمل سكاكيدة الجزائري مع الافريقي التونسي. وينص نظام البطولة على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

ووقع الأبيض بطل آسيا، في المجموعة الثانية القوية إلى جانب الزمالك المصر بطل افريقيا والترجي المستضيف ومولودية الجزائر وهو يسعى اليوم إلى تحقيق انطلاقة قوية من خلال الفوز على الفريق الجزائري، وهو ما سيمنحه دافعا قويا لاحتلال احد المركزين الأوليين المؤهلين إلى نصف النهائي.

ويضم الكويت الذي استعد عبر اقامة معسكر خارجي في البوسنة، مجموعة من اللاعبين المحليين المميزين الذين يعول عليهم المدرب الوطني هيثم الرشيدي أمثال صالح الموسوي، عبدالله الخميس، علي صفر، مشعل طه وسعود الضويحي، إلى جانب المحترفين المميزين مثل القطري - الكوبي فرانكيس مارزو والكوبي - البرتغالي هرنانديز بالإضافة إلى التونسي جهاد جاب الله الذي تعاقد معه الكويت مؤخراً لتدعيم صفوفه في البطولة العربية.

من جانب آخر يأمل السالمية في تخطي الشارقة وتحقيق بداية قوية في البطولة.

واستعد السماوي للبطولة من خلال اقامة معسكر تدريبي في مصر خاض خلاله عددا من المباريات الودية.

