«أزرق الشباب» يستضيف مباريات مجموعته.. وأستراليا تعود

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أول من أمس، أن الكويت ستحتضن مباريات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس آسيا للشباب.

وتضم المجموعة منتخبات العراق والهند وأستراليا والكويت المستضيف.

وقال الاتحاد الآسيوي، في بيان رسمي: «ستقام مباريات المجموعة الثامنة لتصفيات شباب آسيا في ملعب جابر الدولي بالكويت».

وزاد: «المباريات ستقام من 14 إلى 18 أكتوبر المقبل».

يذكر أن تصفيات المجموعة الآسيوية الثامنة، تم تأجيلها بعد نقلها من مدينة البصرة العراقية، علاوة على قرار انسحاب أستراليا ومن ثم العدول بعد اعتماد مدينة جديدة لاستضافة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 19 عاما، التي ستقام العام المقبل في أوزبكستان.

وكان الاتحاد الآسيوي أرسل خطاباً إلى الاتحادات المشاركة بالمجموعة الثامنة لإبلاغهم بعودة منتخب أستراليا إلى التصفيات، موضحاً أن الموافقة على طلب أستراليا بالعودة، جاء بعد رفع طلبها إلى لجنة المسابقات، والتي وافقت بدورها على عودة شباب أستراليا.

