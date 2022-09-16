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إطلاق الموقع الثاني لأكاديمية كرة القدم لذوي الاحتياجات


أطلقت الهيئة العامة للشباب أمس الموقع الثاني لأكاديمية كرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة للشباب من 14 إلى 30 عاما في مركز شباب الدعية. وقالت الهيئة في بيان صحافي إن الاكاديمية تشمل حالات الإعاقة الذهنية المتوسطة والشلل الدماغي البسيط والمتوسط والإعاقة الحركية البسيطة والإعاقة السمعية، مشيرة إلى أن أيام التدريب ستكون يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 5 إلى 8 مساء. وأضافت أن مركز شباب الشامية هو الموقع الأول لأكاديمية كرة القدم لذوي الإعاقة وتشمل الاضطراب وتشتت الانتباه وفرط الحركة وصعوبات التعلم، مبينة أن التسجيل يكون عبر موقع الهيئة الإلكتروني (www.youth.gov.kw).


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