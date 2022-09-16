الشباب واصل انطلاقته القوية

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واصل الشباب انطلاقته الرائعة هذا الموسم بالفوز على مستضيفه العدالة بهدف دون رد في مباراة الفريقين التي جرت في مدينة الأحساء، مساء الأول من امس، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي.سجل هدف المباراة الوحيد كارلوس جونيور في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء. وانفرد الشباب بالصدارة مؤقتا منتظرا مباراة الهلال أمام الوحدة اليوم، بعد أن وصل رصيده إلى 12 نقطة، بعد مرور 4 جولات، فيما ظل العدالة بنقطة واحدة وبحصيلة صفرية من الأهداف. وكان من الممكن أن ينهي الشباب المباراة بفوز قياسي، لو أن لاعبيه سجلوا نصف الفرص التي أهدروها، لكنه حقق المراد بأقل مجهود، في مباراة شهدت مشاركة أولى للوافد الجديد بنادي الشباب فهد المولد.وفي مباراة ثانية أول من أمس تغلب الطائي على ضيفه الفتح بهدف دون مقابل، وجاء هدف المباراة الوحيد لفريق الطائي عن طريق محترفه دينير غوميز بضربة رأسية في الدقيقة 48. وحقق الطائي فوزه الثالث ورفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث، في حين توقف رصيد الفتح عند ثلاث نقاط في المركز التاسع مؤقتا. ويتطلع الهلال الثاني برصيد 9 نقاط الى مشاركة الشباب في الصدارة عندما يتواجه اليوم مع الوحدة الحادي عشر برصيد 3 نقاط، فيما يلتقي اليوم أيضاً التعاون مع ضمك والفيحاء مع ابها.