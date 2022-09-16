قلبه ينبض داخل طفلة صغيرة سعودي «ميت دماغياً» ينقذ 5 مرضى من الموت

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نجا خمسة مرضى سعوديون من موت شبه محتم بعد أن حصلوا على الأعضاء الضرورية من شخص كان في حالة «موت دماغي»، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة «عكاظ» المحلية.

وأوضح المركز السعودي لزراعة الأعضاء أن 5 حالات قد استفادت من التبرع بأعضاء المتوفى، كان أولها زراعة القلب لطفلة تبلغ 10 أعوام كانت في حالة طبية حرجة جداً وساهم في إنقاذ حياتها.

أما الحالة الثانية فقد كانت تخص طفلة أخرى تبلغ من العمر 14 عاماً وقد جرى التبرع لها بالكلية اليمنى علما أنها كانت على قائمة الانتظار لأكثر من 7 أعوام.

وأما الكلية اليسرى فقد تبرع بها أهل ذلك الشخص إلى رجل يبلغ العمر 38 عاما، منهيا بذلك معاناته مع الفشل الكلوي. كما جرت زراعة الكبد لامرأة في التاسعة والخمسين من عمرها بعد أن كانت موضوعة على قائمة الانتظار العاجلة لزراعة الكبد. وأخيراً جرت زراعة الرئة لفتاة تبلغ من العمر 23 ربيعا، بعد أن كانت على شفا الموت بسبب حالتها الحرجة جدا.

