الأرباب المنتخبون

آراء

باختصار وبكل بساطة ودون مقدمات، إن الأرباب المنتخبين هم الذين أفلسوا من أي طرح تنموي وعقلاني بفضل فكرهم الظلامي المقيت، فبعد عدم ترشح السيد رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم ورحيل سمو رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد عن المشهد السياسي، وعدم قدرتهم على انتقاد سمو الشيخ أحمد نواف الصباح لتكتيكات سياسية، بات هؤلاء الذين يحسبون أنفسهم أرباباً على المواطنين فارغي الفكر والرؤى، مفلسين من أي طرح وخطة تشريعية وتنموية، بعد أن كانت برامجهم قائمة على رحيل الرئيسين، فاليوم قد أصبحوا في موقع كشف التسلل، فتم تغطية إفلاسهم الفكري بوثيقة غير دستورية تسمى «بوثيقة القيم» تعطي الحق بفرض فكرهم الأحادي وثقافتهم الطالبانية بالتحكم بماذا يلبس المواطن وماذا يفكر، فقد تضمنت منع الاختلاط في الدراسة وكأنهم يشككون بأخلاق شباب وبنات الكويت، ومنع الحفلات والمهرجانات وكأنها سبب المشكله الاسكانية، ومنع التاتو والوشم وكأن منع التاتو هو من يحل القضية التعليمية، وغيرها من التوافه التي تشغل الدولة عن قضاياها الجوهرية، فقد ترك هؤلاء كل المشكلات والقضايا التي تهم المواطن وذهبوا يلهثون للاختلاط والمرأة والتاتو وكأن هذه مشاكل الكويت المستعصية، بل المشكلة أن هذه القضايا تثار منذ 40 سنة من التيار القندهاري لجلب الاستعطاف وإلهاء الناس، فأين أنتم يا تجار الدين من قضايا الاقتصاد وتنويع مصادره وأين المدن الاسكانية وأنسنتها وتمكين المطور العقاري وأين تطوير المناهج التعليمية ليتحول من تعليم تلقيني إلى تعليم نقدي وأين التشريعات المتمثلة بالصحة العامة والبيئة ومحاربة التصحر والالتفات للتغير المناخي، ولكن كيف لكم أن تلتفتوا لهذه القضايا وأعينكم تتطاير بين المرأة والحفلات!!

إن المفلس إذا كان خاوي الفكر فإنه سيلجأ لورقة الدين فهي كالمغناطيس لكسب عواطف الناس وتأييدهم، فيجب أن نوقن أن طالما لدينا ديموقراطية تشارك بها قوى رجعية وتتحكم في الواقع السياسي وجمهور يصفق، ستخرج علينا ألف وثيقة تتحكم بحياتك وأفكارك في كل انتخابات نيابية، فأولى خطوات الارتقاء بالديموقراطية وتكريس المدنية هو محاربة هذه الوثائق التي تعزز من حكم الغاب وتنظيف بيئتنا السياسية من الراديكاليين، فالإماراتي ذهب للمريخ والقطري ينظم كأس العالم، والكويتي يصارخ على تاتو واختلاط! فتخيل معي عزيزي القارئ الكويت وتنميتها وتعزيز حرياتها كلها واقفة بسبب فلول الفكر الطالباني الذين يريدون تغيير هوية الكويت! ولذلك رحمة بالكويت ومستقبلها أقترح للحكومة أن تعطي الراديكاليين إحدى الجزر لأيتام طالبان ليعيشوا وفق فكرهم الظلامي..بس يفكون الكويت من شرهم!، فإن استمررنا بنفس تفاهة القضايا التي يطرحها المجتمع والمرشحون والنواب بالتركيز على ماذا يفكر المواطن ويلبس بدلاً من الاهتمام بالمستقبل والاقتصاد وبناء الانسان والبيئة وأنسنة المدن سنكون في عزلة تامة وخارج سياق النهضة لدول الخليج التي اجتازت الظلامية والتطرف وفتحت أبوابها للتعددية والمستقبل.

