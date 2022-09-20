لسانـك حصانـك يـا مرشـح

آراء

الكل يعرف هذا المثل الواقعي (لسانك حصانك ان صنته صانك وان خنته خانك) والامثال تضرب ولا تقاس وهو يبين طريقة التعامل مع الغير ويلزم احترام الطرف الاخر ويلزم المتحدث ان يكون كلامه متزنا لأنك مسؤول عما يصدر من لسانك من كلمات فالكلام الطيب يرد بطيب والسيئ سوف يرد بسوء مثله او أكبر منه، وبهذه الأيام ونحن نعيش اعراس الديموقراطية الكويتية نجد البعض من المرشحين الذين لا يضعون حدا لألسنتهم ولا يقدرون عواقب كلامهم وما هي النتائج التي قد تعود عليهم بسبب هذا الكلام الذي خرج من اللسان غير المحصن وتجده بعد ذلك يلف ويدور حتى يصحح ويعدل ما قاله بحق فلان او علان ولكن لا يفيد الاعتذار كون الكلمة طلقة خرجت من لسان صاحبها الراكض وراء رغباته واحلامه وعندنا كم مرشح بات هذا حالهم في الأيام الماضية لذا نذكرهم بان لسانك حصانك ان صنته صانك وان خنته خانك.

وبداية نبدأ من شارع الحب مع المرشح الحالي والنائب والوزير الأسبق والمرشح غير الموفق مرتين في دائرته الانتخابية السابقة وانت اليوم طمرت ورحت دائرة ثانية وهذا حقك تترشح باي دائرة ترغب فيها ولكن الذي لا يحق لك ان تطلب رد الجميل الذي تعتقد أنك قمت به نحوهم واليوم جاي تطلب الثمن اذن ليس بجميل هذا ويكون عملاً مقابل اجر وان عرف عنك لا تقوم بعمل الا تقبض الاجر وتقول اليوم (إذا اكرمت الكريم ملكته وإذا اكرمت اللئيم تمردا) والسؤال من هو اللئيم الذي نكر أناسا وقفت معه وشدت عضده لسنوات؟ او اللئيم هو من وقف موقف واحد وغير كامل ويطلب الاجر والمقابل له؟ فيا حبيبي اعرف ان الناس قد عرفتك خير معرفة وأنك انسان تبحث عن المجد المزيف ومن خلفك ذلك الصبي الذي يعيش دور (العم) فعيب وخلك بالذي انت فيه وشوف عمك ماذا يريد وماذا يريد من خراب حتى تقوم فيه وان عدت سوف اعود والعودة الثانية لن تكون بسيطة لأني املك الكثير واذكرك لسانك حصانك، والثاني من يقول من خلال اطروحاته اليوم ان التاجر هو سبب تردي أداء النواب السابقين وان كان هم نواب وخلفهم عدد من التجار فانت لم تكن نائبا بل كنت عاملا عند بعض التجار مقابل المال وهذا بحد ذاته ليس عيبا بقدر ما يخرج من لسانك اليوم عن التاجر ولهذا القدر القليل اقف وأقول لسانك حصانك، والحين جاء دور المرشح الثالث والأخير بهذا المثل وهو شخص يقدر الانسان ان يقول عنه (وصولي أو متسلق) حيث إن مسيرته بالعمل السياسي حافلة بالترجي والطلب والبكاء من اجل التنقز والتطمر من منصب لآخر والرزة على حساب الوطن والمواطنين واليوم مرشح وانت اسبق في حكومة كثر فيها الفساد وضياع حق المواطن ولكنك تلعب في الفقرة الأخيرة من حياتك السياسية التي اتهمت النواب السابقين انهم يدارون من التجار وانت نفسك صنيعة تجار حديثي نعمة وهو بواقعه صبعي لعم، ولما تكون مشارك وموافق بالتصويت على حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وتطلع اليوم وتقول الاكاديميين!!! يا أسبق اترك عنك رمي مشاركاتك على الغير واعلم علم اليقين أنك لا ترمي الا الشجرة المثمرة ولك الحق ان تعمل على تجميل صورتك بالشكل والطريقة التي تفضلها بس ما لا يحق لك ان ترمي فشلك على الغير وأفضل فشل لك عقد الصيانة بأمر مباشر بقيمة مليون دينار كويتي فقط لا غير ما كان لتاجر؟ او الخردة من تزيد تصيب صاحبها بنوع من فقدان الذاكرة؟ وما أقول الا الله يرحم (ق ن ج و) واذكرك لسانك حصانك.

وبالختام السؤال للمواطن الكويتي الذي سوف يذهب للتصويت واختيار من يمثله بمجلس الأمة 2022م هل هذه النوعيات ال 3 من المرشحين وفيه غيرهم الكثير هم من سوف يحمون حقوق الوطن ويراقبون ويشرعون للمواطن؟ اذن يجب علينا حسن الاختيار لان القادم سيكون أفضل بأمر من الله سبحانه وتعالى ونحن بحاجة لنواب ومجلس قادم يصحح صورة مجلس الامة بسبب أداء المجالس والحكومة السابقة ونقول ان القادم هو المصحح للحال والباني للمستقبل، والحين ما في كلام نقوله إلا الدعاء لرب البيت العتيق ان يحفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه ويجعل اختيار اهل الكويت للصالح وننهي زمن اختيار البعض الطالح وارد وأقول لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: شنو الرد المناسب للكلام المغلوط لبعض المرشحين؟ الجواب سهل (إذا كان بيتك من زجاج فلا ترم الناس بالصخر) لأنه ممكن الزجاج ينكسر بسرعة ويبان المخشوش ولا تدع الفضيلة وانت لست فاضلا، وأنت اركد وترك الخبال عنك يا مواطن.

